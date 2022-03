Dafne Fernández desvela que dejó «El Chiringuito de Pepe» por la disparidad salarial

A Telecinco se le acumulan las polémicas. A los conflictos judiciales de Sálvame con famosos como Cayetano Rivera o Campanario, ahora se le suman las contundentes declaraciones de Dafne Fernández. La actriz como reconocía hace unos meses a La Razón, siempre le ha preocupado el estatus que tienen las mujeres en su profesión y el canon estético que están «casi obligadas» a cumplir. Pero la actriz, en su última entrevista concedida a El Mundo, ha decidido dar un paso más allá en su denuncia social.

La actriz que formaba parte del elenco de «El Chiringuito de Pepe» ha querido dar finalmente, siete años después, los motivos por los que abandonó la serie de forma tan precipitada. En aquel momento se especuló con que Dafne había exigido un caché desorbitado. «Lo peor fue que luego tuve que leer todos esos titulares de que yo había pedido más, como si fuese culpa mía o se me hubiera subido a la cabeza. Y era mentira, yo nunca pedí más. Solamente pedí lo que me habían asegurado que me iban a dar y nunca me dieron, pero a mis compañeros hombres sí. Ese problema de disparidad salarial está ahí y sólo se pueden cambiar las cosas si cambiamos nuestra manera de andar. Así que dije que no seguía si no se me pagaba como a los hombres y ya está».

Dafne, reconoce en la entrevista también que nunca había hablado de ello y que optaron por mantenerlo en secreto. En cambio, la actriz guarda mejor recuerdo de su andadura en Un Paso Adelante, aunque reconoce que la fama le llegó demasiado pronto y que con 18 años no estaba preparada para todo.