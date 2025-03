Por qué hoy en día es difícil mantener una relación duradera

¿Quién no ha creído en el amor para siempre a causa de las comedias románticas? El deseado beso entre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater en Titanic. La historia de romance ciega entre Andie Anderson y Ben Barry en Cómo perder un chico en diez días. O los años de espera entre Allie Hamilton y Noah en El Diario de Noa. Todos estos largometrajes nos han inculcado que nuestro sentimiento hacia una persona (o, mejor dicho, nuestra 'media naranja') durará para siempre. Hayan los problemas que hayan. Incluso hemos crecido con todas las películas de Disney donde 'y vivieron felices y comieron perdices'. No obstante, si has hecho clic en este artículo es porque tú también tienes la misma curiosidad que nosotras. Cada vez más tenemos la sensación de que las parejas no duran tanto tiempo como antes ni tampoco encontramos parejas como la de nuestros abuelos, sino que ahora no existe tanto compromiso, así como lealtad.

El hecho de no saber cómo tener una relación sana o duradera podría ir enlazado por la inmediatez, estrés o ansiedad de la actualidad. Pero, para saber los motivos exactos hemos hablado con Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, así como nos ha indicado cómo saber si tu pareja se ha enfriado. "Una de las razones principales es porque creemos que la relación tiene que funcionar sin apenas dedicar tiempo a nuestra pareja. Y como todo en la vida, requiere dedicar tiempo y esfuerzo, el amor es como una planta, hay que regarla cada día. Cuando tenemos una pareja, normalmente tendemos a darla por hecho y a dejar de esforzarnos, y cometemos el grave error de no trabajar el amor día a día", informa. Asimismo, insiste en que también tendemos a tener una falta de habilidades emocionales y de comunicación con nuestra pareja, como el miedo a tener una discusión o a expresarnos emocionalmente.

Las claves para que las parejas duren

Según la experta en salud mental, existen una serie de ingredientes imprescindibles para que tu pareja funcione:

Disponibilidad . Asegúrate de que tu pareja esta disponible para ti, puesto que tanto la accesibilidad como el interés mutuo son señales de una relación prioritaria.

. Asegúrate de que tu pareja esta disponible para ti, puesto que tanto la accesibilidad como el interés mutuo son señales de una relación prioritaria. Generosidad . No nos referimos en hacer obsequios materiales, sino en demostrar tu interés a tu pareja: expresar cariño, hacer favores sin esperar nada a cambio, demostrar interés por el bienestar del otro.

. No nos referimos en hacer obsequios materiales, sino en demostrar tu interés a tu pareja: expresar cariño, hacer favores sin esperar nada a cambio, demostrar interés por el bienestar del otro. Compromiso . Con ello queremos decir establecer acuerdos mutuos, como la fidelidad y ser responsables el uno con el otro en el camino que se recorre juntos.

. Con ello queremos decir establecer acuerdos mutuos, como la fidelidad y ser responsables el uno con el otro en el camino que se recorre juntos. Felicidad . El hecho de estar juntos debe significar dar todo del uno y del otro, generando un ambiente donde ambos estéis cómodos. "Si alguna de las partes arrastra heridas del pasado o enfrenta problemas psicológicos no resueltos, es recomendable buscar apoyo terapéutico antes de esperar que la pareja sea la solución" , comenta Ferreiro.

. El hecho de estar juntos debe significar dar todo del uno y del otro, generando un ambiente donde ambos estéis cómodos. , comenta Ferreiro. Crecimiento . La pareja debe permitir el desarrollo como personas, así como apoyar las metas de cada uno, así la relación se fortalecerá con el tiempo.

. La pareja debe permitir el desarrollo como personas, así como apoyar las metas de cada uno, así la relación se fortalecerá con el tiempo. Comunicación. Uno de los must haves más clave, pero el tono en que se expresa marca la diferencia. La forma en que se habla influye en la respuesta del otro.

"Cada persona tiene una forma única de expresar y recibir amor. Algunas parejas comparten el mismo estilo y la comunicación fluye con facilidad, mientras que otras pueden chocar porque interpretan el cariño de maneras distintas. Cuando esto sucede, surgen malentendidos y conflictos. En terapia, ayudar a las parejas a identificar sus propios lenguajes emocionales ha evitado numerosas rupturas y ha fortalecido muchas relaciones", declara. Es por ello que debemos hacer hincapié en poner en práctica los cinco idiomas del amor: piel, regalos, palabras, tiempo de calidad y actos de servicio. "Imagina que dos personas hablan idiomas diferentes sin un traductor. No importa cuánto se esfuercen en comunicarse, si no entienden el lenguaje del otro, el mensaje se pierde. Lo mismo ocurre en el amor: si una persona necesita contacto físico para sentirse querida, pero su pareja expresa su afecto a través de regalos, podrían terminar sintiéndose insatisfechos", añade.

Piel . Los abrazos, los besos o las caricias generan seguridad y conexión emocional, por lo que el contacto físico son una de las vías más clara para sentirse queridos.

. Los abrazos, los besos o las caricias generan seguridad y conexión emocional, por lo que el contacto físico son una de las vías más clara para sentirse queridos. Regalos . Algunas personas interpretan el amor en forma de detalles materiales. No se trata del valor del regalo, sino del significado detrás de él: pensar en qué podría hacer ilusión a la otra persona, tomarse el tiempo de buscarlo y sorprenderla.

. Algunas personas interpretan el amor en forma de detalles materiales. No se trata del valor del regalo, sino del significado detrás de él: pensar en qué podría hacer ilusión a la otra persona, tomarse el tiempo de buscarlo y sorprenderla. Palabras . El lenguaje verbal también juega un papel fundamental en las relaciones. Expresar admiración, apoyo y cariño a través de palabras puede marcar la diferencia para quienes valoran esta forma de comunicación.

. El lenguaje verbal también juega un papel fundamental en las relaciones. Expresar admiración, apoyo y cariño a través de palabras puede marcar la diferencia para quienes valoran esta forma de comunicación. Tiempo de calidad . "No se trata de hacer grandes planes ni de gastar dinero en experiencias, sino de compartir momentos significativos, conversar sin prisas y disfrutar de la compañía mutua" , comunica la experta.

. , comunica la experta. Actos de servicio. Expresar amor a través de pequeños gestos, como preparar el desayuno, encargarse de las tareas del hogar o resolver imprevistos, es una forma de demostrar compromiso y cuidado. "Este lenguaje no debe confundirse con una obligación, sino con un acto de generosidad que nace del deseo de hacer la vida más fácil al otro", determina.

Para encontrar pareja y hacer un buen casting del amor, es imprescindible que compartas el mismo lenguaje que la otra persona, así como coincidáis en las en los ingredientes para conformar una relación a largo plazo.