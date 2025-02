San Valentín está lleno de sentimientos. Amor hacia la persona con la que quieres compartir tu vida. Nostalgia por lo que podría haber sido. Emoción por lo que podría llegar a ser una nueva historia romántica. O, rabia porque inevitablemente te acuerdas de tu ex. Precisamente, en este artículo pretendemos hablar de la soledad durante un 14 de febrero, una situación en la que muchos estamos en estos momentos. Porque, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística, más de 14 millones de españoles no tienen pareja, traducido a un 36%. Y muchos compartiremos que está genial estar soltero, pero nuestra intención es saber la razón por la que últimamente esta cifra ha aumentado.

¿A quién no le encanta conocer las historias de amor? Y más si son la de nuestros abuelos. La razón de ello es porque conocemos momentos de superación, cariño o experiencias que han hecho por amor que actualmente no son muy comunes. Y algunos de nosotros deseamos vivirlas de la misma manera que ocurre en las películas de comedia romántica. Semanas antes de que llegara San Valentín se nos ha llenado nuestra mente de preguntas por las que hoy en día es tan difícil encontrar a la persona que cumple con todos los requisitos o la razón por la que nos sale rana. Para ello, hemos acudido a la psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, con el objetivo de descubrir cómo buscar pareja y hacer un buen casting del amor.

Por qué cuesta encontrar el amor

Estaremos de acuerdo con que cada vez es más complicado encontrar el amor, nos cuesta encajar con una persona o no conseguimos saber cómo tener una relación sana. "En España, el 90% de los encuestados en un estudio reciente aseguran creer en el amor. La dificultad de este proceso responde a varios factores diferentes, entre ellos, el miedo a volver a sufrir debido a relaciones frustradas pasadas, las expectativas poco realistas debido a la imagen romantizada de las parejas que generan las redes sociales, la falta de autoestima y de autoconocimiento", determina la experta. Y existen diferentes motivos por lo que ocurre:

Miedo a volver a sufrir por amor. "El 70% de las mujeres han tenido una relación tóxica al menos una vez en su vida, ya que, desgraciadamente, las mujeres somos más propensas a ello debido a nuestra estructura cerebral y psicológica, con la que tendemos a engancharnos a personas aunque no siempre sean una buena pareja para nosotras" , cuenta Ferreiro. Estas relaciones fallidas y tóxicas refuerzan la creencia de que el amor es inestable, por lo que provoca cierta filofobia o miedo al compromiso. Por eso existe una tendencia a evitar las relaciones sanas, estables y duraderas, prefiriendo en su lugar las relaciones superficiales para no tener que exponerse emocionalmente.

Expectativas poco realistas . " La exposición en redes a estándares irreales de belleza puede hacer que haya personas que sientan que no cumplen con los requisitos para ser amadas o, al revés, que los demás no están a su altura", expone la experta. Aquí también entra la trampa de la inmediatez, en la que pretendemos encontrar a la pareja perfecta sin esforzarnos, pensando que llegará por arte de magia.

Falta de autoestima y comunicación. Muchas personas no dedican tiempo a trabajar el propio bienestar emocional, autoestima o autoconocimiento. " Tener claro qué es lo que queremos en la vida y qué es lo que buscamos en una pareja es fundamental para encontrar a nuestra pareja perfecta. Si sabemos lo que queremos, antes de lanzarnos a cualquier tipo de relación, podremos evitarnos mucho sufrimiento innecesario" , comunica.

No poner límites en una pareja. "Cuando no sabemos poner límites en una relación amorosa, es como si estuviéramos dejando de lado nuestras propias necesidades y valores para ajustarnos a las demandas de la otra persona. Este fenómeno puede ser producto de diferentes factores como una baja autoestima, el miedo a la soledad o a la soltería, tener a esa persona idealizada, y sobre todo, a la falsa esperanza de que esa persona que nos hace daño vaya a cambiar", determina.

Cómo hacer un buen casting del amor

Como bien indica Lara Ferreiro, el hecho de estar solteros no significa que debamos prescindir de nuestros requisitos, objetivos o sueños con el fin de agradar a una persona. Todo lo contrario, puesto que a partir de tu esencia como persona, debemos encontrar a tu 'media naranja' a través de un casting del amor. Para que nos entiendas, seguir una serie de indicaciones que te ayuden a ser identificar si se trata de la persona correcta o no. "En el amor también es fundamental aplicar un criterio racional a la hora de elegir pareja. Esta estrategia, similar a la llamada "psicología del trabajo", te permitirá activar tu capacidad de análisis y tomar decisiones más acertadas. En este proceso, debes convertirte en tu propio reclutador, evaluando cuidadosamente quién encaja mejor contigo".

Como paso imprescindible es tener una serie de reglas claras: libertad de tu pasado, se flexible, ten una actitud positiva y actúa. "Para hacer un buen casting del amor, es fundamental comprender los mecanismos biológicos que influyen en nuestras decisiones inconscientes al conocer a alguien. No todas las personas son compatibles, ni todas las interacciones darán lugar a una conexión especial. Desde un punto de vista biológico, el amor tiene raíces en la evolución. El enamoramiento es un proceso químico diseñado para favorecer la reproducción y la supervivencia de la especie. Nuestro cerebro sigue funcionando con patrones primitivos, lo que nos lleva a buscar parejas que consideramos adecuadas a nivel genético", comenta la profesional.

De acuerdo con Ferreiro, para que una relación avance, primero debe haber un deseo, luego un enamoramiento genuino y, finalmente, una conexión profunda. "Sin embargo, esto no ocurre de inmediato; construir un lazo sólido requiere tiempo y dedicación. Si has estado conociendo a alguien y las cosas no han funcionado, no lo veas como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje. También es muy importante que, mientras estamos en el proceso de nuestro casting del amor, sepamos diferenciar entre atracción y compatibilidad", informa. Mientras que el flechazo o atracción instantánea es esa reacción física que experimentamos cuando alguien nos encanta a primera vista, la compatibilidad es la verdadera afinidad entre dos personas, y se puede dividir en dos niveles:

Diaria . La relación fluye de forma natural, compartís intereses, valores y formas de ver la vida. Os entendéis sin esfuerzo, la comunicación es sencilla y disfrutáis juntos.

. La relación fluye de forma natural, compartís intereses, valores y formas de ver la vida. Os entendéis sin esfuerzo, la comunicación es sencilla y disfrutáis juntos. A largo plazo. Buscáis lo mismo en la vida, ya sea matrimonio, hijos o un proyecto en común. Si cada uno tiene expectativas completamente distintas, no hay compatibilidad real y es un error tratar de cambiar al otro.

Si hay un equilibrio entre la compatibilidad y la atracción, permitirás tomar mejores decisiones y elegir parkas potencialmente perfectas para ti. "Los primeros tres meses son cruciales y pueden ser engañosos. Hay que evaluar con objetividad antes de entregar nuestros sentimientos. Cuando esa persona nos demuestre que realmente vale la pena, entonces podemos entregarnos poco a poco, pero nunca debemos olvidar que el amor propio debe estar por encima de cualquier relación".

Ya estés pensando en los regalos de San Valentín o qué planes hacer un 14 de febrero estando soltero, no se trata únicamente una celebración del amor hacia un novio o una novia, sino hacia un amigo, hermana, madre o padre. Y, por supuesto, a uno mismo, porque como bien ha explicado la psicóloga, primero debemos querernos a nosotros mismo para que otra persona nos quiera.