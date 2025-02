La compatibilidad es un asunto más complejo de medir que en blancos o negros, se trata más bien de un espectro de difícil interpretación. Como todo en la vida, aunque pueda venir predeterminado, las líneas generales siempre se pueden rectificar a base tiempo, esfuerzo y mucha energía enfocada. El amor va más allá del enamoramiento, también son todos los retos que superar juntos.

Algunas disciplinas alternativas del conocimiento, como la numerología, se especializan en detectar ciertos patrones en las personas, como puede ser en nuestras parejas. Estas características generales pueden resultar de gran ayuda a la hora de forjar un futuro juntos, ya que nos hacen conocer qué clase de dificultades habremos de enfrentar.

No tratan de adivinar paso por paso lo que sucederá con nuestra persona amada, sino solamente ayudarnos a conocer más acerca de cómo esta interactuará con nosotros en el largo plazo. De esta forma, podremos estar más prevenidos ante los altibajos que irremediablemente llegarán en algún punto de la relación, con sus más y sus menos.

¿Cómo funciona la numerología?

Esta escuela busca establecer una conexión entre la magia y las matemáticas, así como entre el mundo espiritual y el pensamiento lógico y analítico. Algunas de sus disciplinas se centran en el uso de las matemáticas como una forma de adivinación, empleando cálculos y el simbolismo de los números para prever acontecimientos futuros.

Numerología nombre propio PIXABAY

A lo largo de la historia, diversas culturas, como los mayas, los hindúes y los árabes, han considerado que las matemáticas tienen el poder de anticipar eventos. En Europa, el interés por la numerología resurgió en el siglo XX gracias a L. Dow Balliett, un influyente pensador espiritualista que escribió varias obras sobre el tema.

Tu pareja no es casualidad: así de compatibles sois según la numerología

La compatibilidad en numerología se basa en los números que representan a cada persona, principalmente el 'Número de Vida' o 'Número del Destino', que se calcula sumando las cifras de la fecha de nacimiento hasta reducirlos a un solo dígito (excepto los maestros 11, 22 y 33). Por ejemplo, si tu pareja nación el 18/01/1997, sumando cada dígito obtenemos 36, luego debemos reducirlo sumando 3 +6, quedándonos con el 'Número de vida' 9.

Cada uno de estos números maestros le confiere a cada miembro de la relación una personalidad, y al unirse ambas pueden armonizar o chocar. Todas las combinaciones pueden funcionar, pero algunas claramente lo tendrán mucho más fácil que otras, ya que sus intereses y líneas generales difieren o so tremendamente complicadas de casar. Pero, como suele decirse, 'para el amor, nada es imposible'.

Número 1: Líder, independiente, ambicioso

Compatibilidad alta con: 3, 5, 6.

Desafíos con: 1, 4, 8 (choque de egos).

Difícil con: 2, 7, 9 (sensibles o espirituales).

Número 2: Emocional, intuitivo, pacífico

Compatibilidad alta con: 4, 6, 8.

Desafíos con: 2, 7.

Difícil con: 1, 5 (demasiado dominantes)

Número 3: Creativo, sociable, optimista

Compatibilidad alta con: 1, 5, 7.

Desafíos con: 3, 6, 9.

Difícil con: 4, 8 (estructurados).

Número 4: Trabajador, disciplinado, práctico

Compatibilidad alta con: 2, 6, 8.

Desafíos con: 4, 7.

Difícil con: 3, 5, 9 (inestables o libres)

Número 5: Aventurero, libre, carismático

Compatibilidad alta con: 1, 3, 7.

Desafíos con: 5, 9.

Difícil con: 2, 4, 6 (rígidos o emocionales).

Amor San Valentín PEXELS (Pixabay)

Número 6: Romántico, responsable, protector

Compatibilidad alta con: 1, 2, 8.

Desafíos con: 3, 9.

Difícil con: 5, 7 (inestables o distantes).

Número 7: Espiritual, analítico, reservado

Compatibilidad alta con: 3, 5, 9.

Desafíos con: 4, 7.

Difícil con: 1, 2, 6, 8 (muy emocionales o estructurados).

Número 8: Poderoso, materialista, ambicioso

Compatibilidad alta con: 2, 4, 6.

Desafíos con: 1, 8.

Difícil con: 3, 5, 7, 9 (desequilibrados para su energía).

Número 9: Humanitario, soñador, emocional

Compatibilidad alta con: 3, 6, 7.

Desafíos con: 9.

Difícil con: 1, 4, 8 (muy pragmáticos o rígidos).

Compatibilidad de los Números Maestros (11, 22, 33)

Número Maestro 11: Compatible con 2, 7 y 9. Difícil con 4 y 8.

Número Maestro 22: Compatible con 4, 6 y 8. Difícil con 5 y 7.

Número Maestro 33: Compatible con 6, 9 y 3. Difícil con 1 y 8.

La numerología da pistas sobre la compatibilidad, pero no es una sentencia definitiva. Las relaciones dependen también del amor, respeto y evolución de cada persona. Una pareja con números 'difíciles' puede funcionar si trabajan sus diferencias, y una pareja con números 'compatibles' puede fallar si no hay esfuerzo mutuo. Pero no todo debe dejarse todo en manos del destino, la llama de amor solo puede vivir se la alimenta.

NOTA: Este artículo sobre la numerología se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La numerología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.