Hace ya un tiempo que la palabra arte cobró vida. Se ha personificado en forma de Rosalía. No conforme con haber conquistado el corazón del mundo entero por medio, entre otras actuaciones y conciertos, de su espectáculo en Coachella, la cantante catalana se ha lanzado asimismo al asalto de la industria fashionista. Rosalía enamoró con su voz a más de 63 mil personas en el Primavera Sound y acaba de ganar el Music Moves Europe Talent Awards. Por si fuera poco, la "fenómena de masas" ha sacado a la luz recientemente una pegadiza colaboración con Ozuna. Pero este frenético ritmo de trabajo no le impide seguir sorprendiéndonos con sus estilismos. Eso de "las uñas de Rosalía" es un concepto ya más que asentado. Pero su último beauty look nos ha fascinado. La que ha lanzado ya dos colecciones con Pull & Bear, ha salido a la calle con el pelo plagado de horquillas, pero no eran (ni mucho menos) las discretas horquillas tradicionales.