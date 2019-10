PP y Cs piden que comparezcan Díaz, Chaves y Griñán en la comisión de investigación de la Faffe

El PP ha pedido la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y de los ex presidentes socialistas Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves en la comisión que investiga en el Parlamento andaluz las irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha explicado en rueda de prensa que en el listado de comparecientes, compuesto por 83 personas, están los tres ex presidentes y la ex consejera de Hacienda porque quieren “apuntar a los niveles más altos de responsabilidad” para aclarar las irregularidades detectadas. López ha subrayado que Díaz “sabía más de lo que todos pensábamos” y “engañó” a los andaluces en el Parlamento porque dijo que no había tarjetas asociadas a la Faffe y finalmente se demostró que sí existían y que se usaron en “prostíbulos”.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha coincidido en esas cuatro comparecencias de los tres ex presidentes y de la ministra. Así lo ha señalado en rueda de prensa la secretaria del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Teresa Pardo, junto con el portavoz adjunto en la comisión de investigación de la Faffe, Juan de Sánchez, en el día en el que expira el plazo para presentar su propuesta de comparecientes. Pardo ha señalado que "quieren la verdad" y van a llamar a "quien sea necesario", incluida la que fuera presidenta de la Junta, Susana Díaz.

A estos nombres, se unen las solicitudes de los que fueron consejeros de Empleo Manuel Recio, Javier Carnero y José Sánchez Maldonado; el ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Ávila; el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, y el ex consejero de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Ramírez de Arellano.

En total la lista cuenta con 64 peticiones de comparecencias, entre las que se encuentra, además de personal subrogado de la Faffe, la que fuera asesora técnica de la Dirección General de Trabajo desde julio de 2008 y marzo de 2011 María José Rofa; el ex director general de la Faffe, Fernando Villén, y el ex director de actividad de la misma, Manuel Villén.

El partido naranja también ha propuesta llamar a comparecer a los ex directores gerentes del SAE Julio Coca, Antonio González Marín y Antonio Toro; a los exdirectores de Trabajo Daniel Rivera, Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero, junto a los exdelegados provinciales de Empleo.

La lista de Cs también contempla la petición de comparecencia del empresario Ángel Ojeda y de la exdirectora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, María Teresa Florido.

"No es una lista estanca"

La secretaria del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía ha explicado que esta lista "no es estanca", si no que en la próxima reunión del 11 de octubre se valorará junto al resto de solicitudes de los demás grupos parlamentarios y se realizará una definitiva, a la que, según se vaya desarrollando la comisión de investigación, se podrán añadir más peticiones de comparecientes.

"Queremos una comisión eficaz, que no se eternice, que sea ágil y valoraremos la calidad de las comparecencias más que la cantidad" con el objetivo de "ahorrar tiempo y ser eficaces", ha explicado secretaria del grupo de Ciudadanos en la Cámara andaluza.

Preguntada sobre la fecha de inicio de las comparecencias y su posible coincidencia con la campaña electoral para las elecciones del 10 de noviembre, Pardo ha señalado que no tiene la culpa de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "haya decidido convocar elecciones" para esta fecha.

Según ha explicado, desde que previsiblemente se acuerde entre los grupos parlamentarios una primera lista de comparecencias, el primero de estos debe contar con la notificación con 15 días de antelación. "El orden no lo sé. Habrá que decidirlo entre todos los partidos", ha señalado Pardo, toda vez que ha afirmado que "la lógica nos lleva a pensar que antes de acabe el mes de octubre empezarán las primeras comparecencias.