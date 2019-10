El denunciante de la trama acusa a Invercaria de «fabricar documentos»

El ex director de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, afirmó ayer que «nunca» estudió el proyecto de Aceitunas Tatis, que recibió un crédito presuntamente irregular de 100.000 euros, y que dos años después recibió instrucciones de su jefa para «fabricar documentación» que justificase ese préstamo. La Fiscalía Anticorrupción solicita 6 años de cárcel para Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, mientras que para Gracia Rodríguez, ex administradora de Tatis, pide 2 años y 6 meses.

En su declaración como testigo ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, Cantos indicó que su departamento realizaba «preanálisis financieros» de «entre 150 y 200 proyectos al año» y aseguró que «en ningún momento» estudió el de la empresa de La Carolina (Jaén).

«Ni siquiera leí la documentación. El presidente me dijo que no era para analizarla», respondió el ex técnico de Invercaria, quien recordó que la primera vez que tuvo conocimiento de esa mercantil fue el 22 de julio de 2009, «un mes después de que se le otorgase el crédito», en un correo electrónico que le reenvió Pérez-Sauquillo.

«Lo lógico es que fuese un proyecto nuevo que hubiese que preanalizar, pero el presidente me manda el correo y no me da instrucciones», explicó Cantos.

En octubre de 2009 «se monta una reunión con la empresa en un restaurante» a la que acudieron «las dos socias» y es entonces cuando Cantos se entera de que Invercaria ha financiado el proyecto y que las promotoras solicitan más dinero, a lo que «el presidente les dice que pidan 350.000 euros más».

«Advierto al presidente de que Promoción no ha analizado el proyecto y él me dice que ya viene analizado de Idea por Francisco Álvaro Julio (director de las empresas participadas por esa agencia pública)», añadió Cantos en su declaración, quien subrayó que las empresarias de Tatis «tenían mucha familiaridad con el presidente».