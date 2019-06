Estudiantes con altas capacidades y escasos recursos desarrollan su talento gracias a Endesa y SAFA

Un total de 19 estudiantes de centros educativos andaluces con altas capacidades y escasos recursos han contado este curso con apoyo para el desarrollo de su potencial gracias al programa ‘School&Talent’ que desarrollan la Fundación Endesa y la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) y que tiene un carácter pionero en España. El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha clausurado, junto al director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga; el director general de la Fundación Endesa, Carlos Gómez-Múgica, el presidente de Endesa Generación y patrono de la Fundación Endesa, Antonio Pascual, y el director general de la Fundación SAFA, Enrique Gómez-Puig, la cuarta edición de este programa.

En esta ocasión, han participado en el programa estudiantes de Primaria, de Educación Secundaria y de 1º de Bachillerato procedentes de centros de SAFA en Almería (2 alumnos); Cádiz (4 alumnos de Alcalá de los Gazules, Cádiz, Chiclana y Jerez); Córdoba (2 alumnos de

Pedro Abad); Granada (1 alumna de Atarfe); Huelva (3 alumnas de la capital y de Valverde del Camino); Jaén (4 alumnos de Alcalá la Real, Andújar y Linares); Málaga (1 alumna) y Sevilla (2 estudiantes, de Écija y de la capital).

‘School&Talent’ es una iniciativa para la formación y el acompañamiento del alumnado con talento y sobredotación intelectual, que busca brindar una educación diferenciada y personalizada. El programa nació en 2015 al tomar conciencia de que a veces los alumnos

más brillantes se enfrentan a situaciones adversas y tienen la necesidad de una educación diferenciada.

En esta cuarta edición se realizó un proceso de selección entre más de 13.000 alumnos de 26 colegios de la red de SAFA a los que se les hicieron entrevistas y evaluaciones psicopedagógicas para contar con un perfil personal y académico de cada alumno. Finalmente, fueron identificados cien candidatos de los que se han evaluado los requisitos económicos y sobredotación.

De ellos, 19 fueron los que se han visto beneficiados de este programa. Una vez seleccionados, a lo largo del curso estos alumnos (11 chicas y 8 chicos) han contado con tutorías individuales y formación en idiomas, además de realizar un viaje de inmersión

lingüística. Además, junto con sus compañeros de clase, han recibido otras tutorías grupales y proyectos de enriquecimiento curricular, que suponen incorporar a las materias que estudian más conocimientos científicos y humanísticos. Junto a ello, la Fundación Endesa les provee de medios necesarios para el estudio, como equipos informáticos.

Gracias a las actividades grupales, el número de beneficiarios indirectos de ‘School&Talent’ se multiplica hasta alcanzar a los compañeros de clase de los alumnos con altas capacidades a

los que se dirige.

Proyectos de emprendimiento social

Por último, como trabajo de final de curso, estos estudiantes realizan proyectos de emprendimiento social, en los que se formulan propuestas para su entorno más inmediato. Entre estas tareas, que han sido expuestas también en la jornada de hoy, se encuentran trabajos dirigidos a personas con capacidades diferentes o con trastornos del espectro autista, vídeos teatralizados sobre la historia de su municipio, actividades relacionadas con el medio ambiente, la inmigración o la lucha contra el cíberacoso e incluso una acción divulgativa sobre la contaminación acústica.

Todos estos proyectos serán expuestos durante la jornada en el colegio Blanca Paloma de SAFA en Sevilla. En el acto de clausura, ha expuesto su trabajo Hugo Rodríguez Prieto, alumno de 4º de ESO de Écija que ha desarrollado y puesto a prueba un programa de intervención para jóvenes con discapacidad intelectual que promueve el desarrollo de su pensamiento computacional, con el objetivo de que, en el futuro, tengan más posibilidades de inserción laboral.

En su intervención durante el acto, el consejero de Educación y Deporte ha destacado la labor de la Fundación Endesa y de SAFA “para detectar y extraer el talento” en entornos desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico y ha apuntado que desde el Ejecutivo

andaluz pretenden ser no solo “transmisores de conocimiento”, sino también potenciadores “del talento”.

En este sentido, el director general de la Fundación Endesa, Carlos Gómez-Múgica, destacó que “la detección temprana y el acompañamiento diseñado a medida que ofrece School and Talent son la clave para que éstos chicos desarrollen su gran talento plenamente y sin barreras. Gracias a nuestro programa, los alumnos consiguen enriquecer no solo su expediente académico si no mejorar sus habilidades sociales y fomentar sus capacidades emprendedoras”.

Asimismo, el director general de la Fundación SAFA ha agradecido a Endesa “la oportunidad ofrecida para que nuestro alumnado pueda ofrecer su talento a servicio de la sociedad, planteando iniciativas y soluciones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los

colectivos, y en especial, de los más necesitados”.

En las cuatro ediciones de ‘School&Talent’, han sido más de 3.000 los alumnos beneficiarios --contando a los candidatos y sus compañeros de clase-- y dos de ellos ya han iniciado su formación universitaria, en Bioquímica en la Universidad de Sevilla y en Matemáticas en la Universidad de Granada.