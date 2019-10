La Diputación de Málaga ha sacado a licitación diversos proyectos por un importe global de 3.279.271,41 euros para la renovación de luminarias en 53 municipios menores de 20.000 habitantes. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 14 de octubre. En total, se instalarán unas 7.000 farolas con tecnología LED, que tienen un menor consumo energético y reducen las emisiones de CO2. De esta manera, s e conseguirá un ahorro anual de 620.000 euros en la factura de la luz de los pueblos.

Los proyectos -en los que han trabajado conjuntamente el servicio de Recursos Europeos y la delegación de Fomento e Infraestructuras de la Diputación- cuentan con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

Las actuaciones se han dividido por comarcas y contemplan la instalación de luminarias eficientes con ópticas adecuadas que permiten una mejor distribución del flujo luminoso y que, con menor potencia con respecto a las instaladas actualmente, poseen mayor eficacia luminosa, un mayor rendimiento energético, mayor vida media y mayor vida útil. Igualmente, se incluyen nuevos equipos con regulación programable, mejorando de esta manera la eficiencia energética de la instalación.

En muchos casos, se actuará en calles que poseen unas instalaciones de alumbrado exterior no sistematizadas, con luminarias no adecuadas, envejecidas o deterioradas y cuyos niveles de iluminación no están acordes con la normativa vigente.

Actuaciones por comarcas

En la comarca de Antequera, la renovación de luminarias sale a concurso por 550.313,27 euros. Se sustituirán un total de 1.178 puntos de luz, con una potencia total instalada de 195,61 KW, que suponen un consumo de energía eléctrica de 856.776,18 KWh/año, en Alameda, Campillos, Fuente de Piedra, Mollina, Sierra de Yeguas, Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario.

Las actuaciones que se desarrollarán reducirán la potencia instalada en 132,85 KW y supondrá una disminución del consumo de energía eléctrica de 627.713,13 KWh/año, lo que supone un 73% menos. De esta manera, se obtendrá un ahorro de 120.126,89 euros anuales en las arcas municipales de las siete localidades.

En la Axarquía, se han planteado dos proyectos. El primero de ellos se desarrollará en Alcaucín, Colmenar, C omares, Cútar, El Borge, Iznate y Torrox, sustituyendo 896 puntos de luz. Las nuevas luminarias reducirán en un 76% el consumo eléctrico (que pasará de unos 547.000 KWh/año a 130.000 KWh/año) y se reducirá la factura de la luz en 83.090,60 euros al año. Estas actuaciones se licitan por 420.328,75 euros.

Otro proyecto, que sale a contratación por 901.465,92 euros, se ejecutará en Alfarnate, Alfarnatejo, Almáchar, Algarrobo, Árchez, Arenas, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Macharaviaya, Moclinejo, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Totalán y La Viñuela. En esos municipios se sustituirán 2.073 puntos de luz y se reducirá el consumo en un 77%. Gracias a esto, los ayuntamientos se ahorrarán anualmente 184.257,45 euros.

En la zona del Guadalhorce, los municipios incluidos son Almogía, Álora, Alozaina, Carratraca, Casarabonela, Pizarra y Tolox, y los proyectos se licitan por 550.542,48 euros. En este caso, se cambi arán 1.047 puntos de luz, que ahora consumen unos 635.000 KWh/año. Con las nuevas luces LED pasarán a consumir 188.000 KWh/año (un 70% menos) y los siete municipios verán reducida su factura eléctrica en 91.155,80 euros cada año.

Por último, en la Serranía de Ronda se actuará en Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Gaucín, Jimera de Líbar, Montecorto y Montejaque. La renovación de 1.628 luminarias sale a contratación por 856.620,99 euros, y el nuevo alumbrado permitirá ahorrar un 71% del consumo, permitiendo un ahorro de 142.063,78 euros anuales en la factura de la luz de esos pueblos.

Placas fotovoltaicas en Benarrabá, Gaucín y Jimera de Líbar

Por otra parte, también ha salido a licitación, por un importe de 334.858,57 euros, la instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico no aislados de consumo directo con monitorización de gestión y control en los muni cipios de Benarrabá, Gaucín y Jimera de Líbar para la mejora de eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2. Estos proyectos también están cofinanciados por el FEDER 'Una manera de hacer Europa' en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.