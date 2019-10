Dimite el concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria y acusa a su partido de ser parte del problema de España

Otro más que abandona el barco de Ciudadanos. En este caso el concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Soria, Jesús de Lózar, quien acaba de anunciar su dimisión al señalar que el que era su partido es parte del problema y no de la solución de España. “No somos como partido político útiles a los ciudadanos”, aseguraba.

El ya exconcejal reconocía que le hubiera gustado que su partido hubiera pactado con el PSOE en Castilla y León y también en la Diputación de Soria y señalaba que su filosofía es la de llegar a acuerdos, una máxima que no comparte con la Dirección de Alber Rivera.

Para De Lózar, Ciudadanos funciona “a la deriva” en base a las pautas de demoscopia y las encuestas en lugar de atender a sus principios y precisaba que, a pesar de estar en minoría, no existe una orientación clara. “Yo no he venido aquí para liberar a la derecha sino para superar la dinámica de rojos y azules. Bine a buscar soluciones, a hacer política útil; a hacer políticas de las cosas y no de las cosas de la política”, confesaba para argumentar a continuación que su dimisión no es fruto de un “pronto”.

Además, se mostraba crítico de que Ciudadanos haya sustentado el gobierno del PP y PPSo (Plataforma por el Pueblo Soriano) en la Diputación, mostrándose más partidario de pactar con el PSOE.