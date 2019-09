Ibáñez, a favor de presentar las Cuentas autonómicas cuando haya previsión del Estado

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, está a favor de que la Junta elabore sus Cuentas sobre una «base cierta» y en función de los Presupuestos del Estado. Así lo manifestó durante la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno autonómico en Soria, Yolanda de Gregorio, donde añadió que, «a pesar de que es bueno» contar con esa evaluación, actualmente no es posible a falta de un Gobierno estable.

«Es imposible saber si es mejor tener presupuestos o no pero es ciertos que algunas Comunidades Autónomas atraviesan mayores dificultades debido a que no se cumplen las previsiones que desde el Ejecutivo central se estableció con las mismas», dijo.

En este sentido, Ibáñez reconoció que Castilla y León también pasa por lo mismo debido a que el Estado tiene bloqueados 442 millones que pertenecen a los castellanos y leoneses para el desarrollo de los servicios públicos pese a lo cual señaló que otras autonomías se encuentran en peor situación por plantear sus cuentas basándose en previsiones incorrectas.

Por otro lado, el consejero quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a «todos los municipios de la provincia de Soria» ya que, a pesar de que el nuevo Gobierno regional propone la agrupación de los pequeños pueblos, actuará atendiendo a «la legalidad vigente, con respeto al municipalismo y a la actividad que desarrollan».

Asimismo, afirmó que las posibles fusiones serán «voluntarias» con el fin de acercar de forma eficaz los servicios, pero sin obligar a ninguna localidad a hacer aquellos que no quiera. Además, garantizó que si se dan cambios en las prestaciones sanitarias en el medio rural se realizarán para mejorar los consultorios y no para perjudicar a la población.

También se dirigió a De Gregorio, a quien encomendó que «defienda a la provincia por encima de todo, que de la cara en los momentos malos y que acepte tanto la crítica como el halago».

«Te pido Yolanda que te sumes a los retos compartidos que este Gobierno tiene para los castellanos y leoneses, comprometidos con las políticas de moderación, liberales y centradas en el desarrollo económico y social, con vocación de transformación, que nacen del diálogo y el acuerdo», dijo, para insistir en la necesidad de unión y conexión entre las nueve provincias.

En un acto en el que también estuvieron presentes la consejera de Educación, Rocío Lucas, y los principales representantes públicos de las instituciones sorianas, Ángel Ibáñez reconoció y puso en valor el trabajo y dedicación que durante los últimos ocho años realizó el predecesor de la nueva delegada, Manuel López, para «llevar la acción» de la Junta a Soria, y deseó muchos éxitos en su gestión a De Gregorio.

Por su parte, la delegada comprometió su empeño para afrontar y buscar soluciones al reto demográfico e impulsar el desarrollo rural y la generación de empleo en la provincia, y agregó que el problema de despoblación que sufre esta provincia se debe afrontar desde «políticas globales», ya que no es propio solo de Soria sino también del «mundo desarrollado y exige, por tanto, soluciones complejas».

«El diálogo, la lealtad y ser la voz de los sorianos en las instituciones no me va a faltar y a eso me comprometo desde este momento», subrayó.