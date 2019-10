ANC Noruega organiza una manifestación en Tromso, la capital del Ártico

“No estamos solos. No solo estamos hablando en nombre del pueblo catalán. También hablamos en nombre de los derechos universales. Defender el derecho de Cataluña a la autodeterminación es defender los derechos fundamentales de todos. ¡Es ahora o nunca!”, explican los independentistas por redes sociales.

Por este motivo, tanto ANC Noruega como la comunidad catalana de Tromso hacen un llamamiento para que el pueblo noruego “se una para lanzar un mecanismo de solidaridad y hacer algo contra la represión en Cataluña porque la persecución debe terminar, pero no la detendremos siendo indiferentes”. Asimismo, desde Facebook señalan disponer de los medios: “la resistencia pacífica y la movilización constante. La respuesta internacional es también la clave de este ‘proces’”.

Resto del texto de Facebook

Los presos políticos catalanes llevan casi dos años detenidos en prisión. Ahora sabemos cuánto tiempo más estarán en prisión: entre 9 y 13 años. El juicio de los presos políticos catalanes fue un circo desde el principio. Varios observadores internacionales presenciaron denuncias de ridículo, el desarrollo de la unilateralidad, la prohibición de hablar catalán y malos tratos a las familias y amigos de los políticos presos del Tribunal Supremo. La sentencia recibida por los políticos presos catalanes llega después de dos años de prisión por convocar protestas pacíficas y un referéndum en 2017. Si la sentencia no se revoca y las instituciones europeas no responden, puede convertirse en un modelo a seguir para otros estados que suprimirán otros movimientos políticos, pacíficos y democráticos. A principios de 2019, la ONU declaró que “el desacuerdo político pacífico de la minoría no debería conducir a cargos penales” y expresó su preocupación por el enjuiciamiento de los líderes políticos y sociales catalanes por haber vulnerado sus derechos fundamentales.

Pero la represión del estado español contra el pueblo catalán en forma de violación de los derechos fundamentales va más allá de eso. Este año, España ha violado el derecho de participación política de millones de catalanes. La Junta Electoral Central cuestionó a los políticos que se exiliaron, como Carles Puigdemont y Toni Comín, por el derecho a prestar juramento como miembros del Parlamento Europeo después de ser elegidos para ese juramento. De ello se deduce que 2,3 millones de votantes catalanes no obtuvieron sus representantes en las diversas instituciones europeas. Esta es una clara violación de los derechos de la minoría catalana.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, se realizaron varias manifestaciones pacíficas en toda Cataluña y en las llamadas “Marchas por la Libertad”. Esto significa que hay cinco marchas que van desde diferentes partes del territorio catalán, donde los manifestantes caminan durante tres días 100 kilómetros hasta llegar a Barcelona el viernes 18 de octubre, coincidiendo allí con una huelga general.