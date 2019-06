El 44% de los mayores combate la soledad con redes sociales y Whatsapp según una encuesta

El 44% de las personas mayores de 65 años reconoce que utiliza las redes sociales, como Whatsapp y Facebook, como la vía principal para combatir la soledad o el aislamiento y estar conectados con su entorno, según una encuesta realizada en 864 personas en centros como ‘casals’ y por Internet --personas activas--, que “rompe con la imagen tradicional de personas mayores que están aisladas de la tecnología”.

“Poder ver lo que hacen tus hijos o lo que ocurre en tu pueblo, aunque sea por Whatsapp, hace que sea menor la percepción de soledad”, ha explicado la socióloga Sònia Díaz este miércoles en una rueda de prensa en les Reials Drassanes de Barcelona con motivo del inicio de la 21 edición del Saló de les Persones Grans de Catalunya - FiraGran.

La encuesta, realizada por la Associació Serveis Integral per a l’Envelliment Actiu (Siena) entre abril y junio de este año y promovida por la Fundació Mémora, con apoyo de FiraGran, ha puesto el foco sobre nuevas generaciones de mayores que empujan a otros hacia el uso de nuevas tecnologías --algunos las han aprendido en el trabajo-- y la brecha digital por edad “se está haciendo más estrecha”.

El enfermero geriátrico y director de desarrollo corporativo de Serveis Funeraris de Barcelona-Mémora, Josep París, ha destacado que se trata de “un nuevo perfil de personas mayores”, más formadas que en generaciones anteriores --la mitad tiene estudios obligatorios o superiores-- y en general con mejores indicadores de salud, en una encuesta en la que el 68% son mujeres, el 45% vive en pareja y el 35% lo hace solo.

La segunda vía para combatir la soledad son las llamadas a familiares, amistades y vecinos (23%), mientras que el 15% va a cursos presenciales, al gimnasio, al mercado, a un centro cívico o a una plaza, y el 18% afirma no utilizar ninguna de estas opciones porque asegura no sentirse solo.

El 67% de los mayores han afirmado haberse sentidos solos, una sensación más acusada entre hombres viudos (89%), mujeres separadas (78%) y viudas (77%), aunque al preguntárseles, consideran que la percepción de soledad no tiene que ver con el hecho de vivir solo o no.

Las generaciones más jóvenes (de 65 a 75 años) creen que la soledad no tiene que ver con hacerse mayor, pero los mayores sí lo creen, y las mujeres participan más en las actividades de su entorno y tienen una red de relaciones más variada.

La encuesta ha preguntado también por las vacaciones de verano: el 69% se irá de vacaciones y el 31% se quedará en casa, y entre los que no gozarán de asueto, el 33% asegura que es por motivos económicos, mientras que el 18% se quedará por salud, el 17% dice no querer “molestar a nadie” y al 16% le gusta estar en casa.

PERCEPCIÓN DE LA SALUD

También han preguntado por la percepción de la propia salud, y en una escala del 1 al 10, en la que más de 5 sería buena salud, el 72% considera que tiene una salud por encima de 7, siendo las mujeres y los mayores de 85 años los que tienen una peor valoración.

Al relacionar la variable de percepción de la salud y con quién viven, han detectado que las personas que viven solas y en una residencia son las que tienen peor percepción de su salud, sobre todo en hombres.

Sobre actividades organizadas en el pueblo o el barrio, el 72% participa, siendo un 43% puntualmente y un 29% muy a menudo, y proporcionalmente hay menos hombres participando que mujeres.

El 48% conoce entidades de voluntariado que acompañan a personas solas, y el 69% dice que no le gustaría este acompañamiento de voluntarios: el 46% de los hombres que viven en pareja no quieren este apoyo, mientras que en las mujeres las que no quieren son las que

El 19% de los catalanes son mayores de 65 años --1,4 millones de personas--, y el presidente de Fundació FiraGran, Juli Simón, ha reflexionado sobre que la soledad no deseada es “uno de los temas que más preocupa” a la sociedad.

El salón ofrecerá 450 actividades gratuitas entre este miércoles y el sábado, con previsión de superar la asistencia de 30.000 personas del año pasado y con el objetivo de promover una vida activa.