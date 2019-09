El PP anuncia una moción de censura contra Torra

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha tomado la iniciativa esta mañana y ha anunciado una moción de censura para desalojar a Quim Torra de la presidencia de la Generalitat ante las amenazas de desobediencia tras la sentencia del “procés”. Según ha precisado, su plan es formar un Govern provisional con un candidato consensuado junto a C’s y PSC que “garantice el orden” y, una vez se haya diluido la ofensiva separatista, convocar las elecciones.

“No podemos quedar pasivos porque si no seremos corresponsables de lo que hace Torra y sus amenazas”, ha argumentado Fernández en una rueda de prensa en la sede popular en Barcelona. A pesar de que ha reconocido que no tiene posibilidades de prosperar (el independentismo tiene mayoría parlamentaria), ha trazado un paralelismo con la fallida moción de censura de Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980: pese a la derrota, “trasladó a la opinión de que tenía un proyecto”. “Esta moción tendría una misión que es trasladar a la opinión pública de que los partidos no independentistas tenemos un proyecto alternativo”, ha aseverado.

Fernández ha asegurado que hoy se pondrá en contacto con PSC y C’s para explorar qué posibilidades hay de fraguar un acuerdo, aunque ya ha avanzado de que, a su juicio, debería de consensuarse “un compromiso democrático de mínimos” que también pueda “atraer” a los “comunes” y constaría de cuatro puntos: recuperar el “espíritu del 6 y 7 de septiembre” cuando los cuatro grupos parlamentarios se unieron contra el independentismo y la aprobación de las leyes de ruptura; respeto a la legalidad; diseñar un plan de prevención contra los “disturbios”; y, “una vez restablecido el orden público”, garantizar una convocatoria de elecciones.

“Hay que garantizar el orden y la seguridad ciudadana, la protección de jueces, funcionarios y políticos”, ha afirmado, algo que ha considerado que “solo es posible” forzando un cambio de gobierno. En este sentido, ha recordado los episodios de violencia contra periodistas durante la Diada protagonizados por algunos grupos independentistas como muestra de que “las expresiones de algunos se están radicalizando” y ha denunciado que, ante escenario, el Govern ha hecho una gestión “arbitraria y condescendiente”.

Para tratar de convencer a C’s y PSC, que han sido reticentes siempre a este tipo de iniciativas, ha alertado de que “es una situación de suficiente emergencia para que C’s y PSC valoren y tomen medidas “. Entre C’s (36), PSC (17) y PP (4) suman 57 parlamentarios. Los “comunes” son ocho diputados. La mayoría absoluta está situada en 68 parlamentarios.

Asimismo, también ha avisado de que el independentismo prepara una nueva “insurrección” como la del 3-O cuando hubo un “paro de país” y ha recordado que ese escenario desató la huida de empresas. “Habría que evitar escenarios de caos y paro de país porque destroza la economía catalana y la imagen internacional. Fue el 3-O cuando se produjo la huida de empresas. Un escenario de insurrección volvería a generar una huida de empresas. No podemos hacer que Torra cumpla sus amenazas”, ha zanjado.