Junqueras: “No pediré el indulto”

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, afirma que no pedirá el indulto, tras la sentencia que le condena a 13 años de prisión, rechaza la violencia “venga de dónde venga”, y reclama al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que haga “menos amenazas y más política”.

En una entrevista a RAC1 hecha desde la cárcel de Lledoners, que es la primera tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, Oriol Junqueras considera que “la movilización es imprescindible pero, al mismo tiempo, lo es que la actitud sea la del 1-O o la del 20 de septiembre, siempre perseverante y siempre pacífica”. “Hay determinadas actitudes que, no sólo no ayudan, sino que nos debilitan y nos hacen más vulnerables”, subraya Junqueras, quien ha añadido que las movilizaciones tienen que ser, no sólo pacíficas, sino también “ejemplares”, porque “somos gente de paz y porque rechazamos la violencia, venga de dónde venga”.

Junqueras también pide no caer en provocaciones ni en “la crispación” de la derecha y de los representantes del Estado que, “desde el primer día nos ha querido crispados e iracundos” porque “buscan pretextos para aplicar medidas drásticas contra Cataluña”. El líder republicano alerta que no hay que caer “en la trampa, es inadmisible”, y agrega que si se pierde la actitud ejemplar “volvemos al camino de la minoría ruidosa”.

Sobre la sentencia, indica que la respuesta no debería provocar “una victoria de Pedro Sánchez en Cataluña” el 10N, y que si bien aún no ha tenido tiempo de leerla detenidamente, su conclusión es que el Estado quiere utilizarle a él y al resto de presos del procés “como cabezas de turco” y que busca “venganza y escarmiento”. En este punto, Junqueras pide a Sánchez que haga “menos declaraciones, menos amenazas, y más política, puesto que “con el PSOE que sólo habla de 155, de cumplimientos íntegros de penas y que niega el diálogo, es imposible llegar a un acuerdo”. “No pediré el indulto”, subraya sobre su situación personal, antes de añadir que “pondremos encima de la mesa la amnistía y la autodeterminación” partiendo de la base de que “cuánto más fuertes seamos, más fuerza tendremos para obligarlos a sentarse en una mesa de negociación”. Según Junqueras, “la sentencia no frena nada, no hace más que cargarnos de más razones y nos anima a seguir trabajando para salir de un Estado que encarcela a demócratas”.

También apunta que el independentismo “ha desenmascarado las verdaderas intenciones de Sánchez, ya que el PSOE “no quería frenar a la ultraderecha, ni formar un gobierno progresista, sólo quiere mantener el ‘statu quo’ y sus privilegios a cualquier precio, con lo cual si puede, pactará con Ciudadanos (Cs)”.