En política, cada municipio tiene una historia y unas dinámicas particulares. Sólo hay que estar atento a la constitución de los 8.116 municipios que dibujan el mapa político español. En Sant Andreu de la Barca, PSC y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para gobernar juntos. Y en Madrid, los de Albert Rivera están dispuestos a reeditar el pacto de las tres derechas que hay en Andalucía, con PP y Vox, pese a que el primer ministro francés, Emmanuelle Macron, implora a C's, con el que comparte grupo parlamentario en Europa, que no gobierne con la extrema derecha.

En Girona, igual que en municipios como Badalona, las izquierdas no han logrado ponerse de acuerdo. Y gracias a este fracaso, Marta Madrenas, la sucesora de Carles Puigdemont, mantendrá la alcaldía. Tras el batacazo electoral en Barcelona, JxCAT se aferra a su nuevo feudo en Girona.

A ERC le hubiera gustado entrar en el gobierno municipal con JxCAT y Guanyem. Su asamblea de militantes ratificó un tripartito independentista «fuerte, unitario y que no esté supeditado al 155». Pero no está en sus manos. JxCAT no le ha respondido. Parece que prefiere gobernar en minoría. Las relaciones entre republicanos y neoconvergenes han quedado más tocadas, si cabía, tras dos campañas electorales. De todos modos, los republicanos tenían otra opción para formar gobierno, forjar un pacto de izquierdas. Junto a Guanyem y PSC sumaban 14 de los 27 concejales que hay en juego en el Ayuntamiento de Girona. JxCAT, con Madrenas al frente, obtuvo nueve concejales.

Finalmente, ERC presentará mañana a su cabeza de lista Quim Ayats como candidato a la alcaldía para el pleno de hoy. Con esta propuesta desactiva el tripartito y allana el camino para que Madrenas revalide la alcaldía.

Madrenas tomó el relevo de Puigdemont en la pasada legislatura cuando Artur Mas lo llamó para hacerse cargo del gobierno de la Generalitat. Ha llovido mucho desde entonces.