«Este Botànic va a ser más difícil, es una cosa de tres»

Empieza un nuevo periodo legislativo y se abren, de nuevo, retos y problemas en el terreno laboral que siguen sin ser resueltos. Patronal y sindicatos tienen pendiente sentarse a la mesa del diálogo social para abordar problemas como los accidentes laborales, la precariedad de los contratos y los salarios. El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez nos cuenta cómo ve el escenario político y económico.

-¿Cómo valora el continuismo en el Consell, sobre todo en las Consellerias de Hacienda y Economía?

-Estaba convencido de que Vicent Soler (conseller de Hacienda) iba a seguir, puesto que cuenta con la absoluta confianza de Ximo Puig y además está completamente entregado a la causa del Botànic II y de su partido. Lo de Rafa Climent (conseller de Economía), estaba más en cuestión porque se especulaba con que los empresarios no acababan de verle como la persona más indicada para el cargo, pero al final esto es un problema de reparto entre los socios de Gobierno y por tanto es una decisión de Compromís y sus distintas familias. Creo que ha habido algunos elementos a lo largo de esta pasada legislatura que pueden ser discutibles, pero tampoco le atribuyo a Climent ninguna gestión nefasta.

-¿Creen que el mestizaje ha funcionado bien?

-Mucho mejor de lo previsto, porque lo previsto era que fuese catastrófico, sobre todo teniendo en cuenta las experiencias de gobiernos compartidos que se han vivido en otras comunidades autónomas. Pero todo hace pensar que el Botànic II va a ser más dificil porque es un tema de tres y porque la experiencia del Botànic I imagino que a los que creen que no les ha ido tan bien les llevará a planificar estrategias y tacticismos de cara al futuros.

-Había prevista una reunión con el presidente de la Generalitat la primera quincena de julio para hablar de Diálogo social, ¿ya hay fecha?

-No, aún no nos han llamado. Parece que los problemas que eran urgentes hace tres días, ahora ya no lo son tanto. Patronal, UGT y CCOO tenemos que hacer una propuesta de diálogo social más allá del planteamiento de la propia Administración y trasladársela al presidente, porque de esta primera quincena de julio ya queda poco.

-Viendo la cifra de accidentes laborales en la Comunitat, ¿hacen falta más recursos públicos en prevención¿ ¿Es culpa de la patronal?

-Más allá de las negligencias que puede cometer un trabajador, a quien le corresponde la responsabilidad sobre la salud en el trabajo es al empresario. Si la descuida está cometiendo una falta y si no la atiende por razones económicas está cometiendo algo más grave. Pero necesitamos el soporte de las administraciones porque, ¿quién paga el salario de los técnicos en prevención de riesgos laborales que deberían asumir esa tarea?

-Con lo cual, la responsabilidad sería de la Administración y de la patronal.

-Digamos que un acuerdo de las dos organizaciones sindicales y de la patronal debería dar cobertura a la articulación de recursos públicos que permitiera que eso se pudiera llevar a la práctica.

-Se intuye que el clima entre los sindicatos y la patronal es mejor que nunca.

-No, el clima entre los empresarios y los sindicatos es el que en cada momento toque en función de las decisiones que la patronal tome. El clima personal es cordial.

-Si, pero todo influye...

-Lo verdaderamente cordial es el trato personal pero creemos que hay muchas cosas que no se hacen bien o políticas que defiende la patronal diametralmente opuestas a las que defendemos nosotros. Está bien que seamos capaces de escucharnos y tratarnos con respeto y afecto personal, pero el resultado es absolutamente estéril, es cero, y las posiciones de la patronal y los sindicatos en multitud de asuntos son diametralmente opuestas.

-Se habla de una posible crisis económica inminente, ¿tienen ustedes indicadores que sustenten esta teoría?

-No, yo creo que hay amenazas. Todo el mundo está esperando el periodo de recesión que viene siempre después de la expansión en la economía, pero ¿por qué? Sucederá o no, pero no solo porque alguien haga saltar las alarmas. Yo no encuentro elementos que aseguren que eso va a pasar.

-¿Creen que el registro de horas trabajadas va a tener algún beneficio para el trabajador?

-Estoy convencido de que sí. Para los empresarios honrados, que son la inmensa mayoría, no es un problema, el problema es para aquellos que hacen trampa.

-¿Les preocupa lo que vaya a pasar en Ford?

-Nos preocupa qué pasará cuando deje de producirse la furgoneta. Se da por concluida la fase de ajuste de Ford Europa y se concluye que afortunadamente a la Comunitat Valenciana no nos afecta. Pero, ¿qué pasará en 2021 o 2022? Hay plazo pero llegará y si no somos capaces de lograr un vehículo que lo sustituya tendremos un problema.

Mercosur

Un Trump a la europea

«Si el proteccionismo lo practica Trump nos parece mal, pero si lo hacemos nosotros no». Así opina el secretario general sobre el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur que se acaba de rubricar sobre el cual está negociando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, estos días en Bruselas.