El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha prometido hoy su cargo ante Les Corts Valencianes “como hacían los reyes cuando venían a este Parlamento a jurar ‘Els Furs’”, y ha dicho que “la solución al problema valenciano era inaplazable e imprescindible”, y que se debía acometer durante esta legislatura, “porque lo que es bueno para la Comunitat Valenciana es bueno para España”.

Puig ha explicado que “el autogobierno no es una complacencia folclórica”, y que la Generalitat es “un escudo protector para todos los valencianos”. Por ello considera necesario un cambio en el modelo de financiación “en la línea del presupuesto de 2019 finalmente no aprobado”. Con la vista puesta en la tribuna de invitados donde había dos ministros del Gobierno de España, Puig ha cambiado incluso al castellano para que los representantes del poder central entendieran que “cinco millones de valencianos quieren ser solamente iguales. No quieren un trato de favor, solo quieren justicia”.

En un discurso cargado de sentimiento y recargado de lírica, ha dicho que “los valencianos hablamos en valenciano y en castellano, pero queremos vivir juntos”, y ha explicado que “es una extraordinaria riqueza tener dos lenguas porque son dos ventanas abiertas al mundo”.

Puig ha dado su palabra de que “cada día que entre cuando entre en el Palau, con toda la emoción y sentido de responsabilidad, os seguiré teniendo presentes para avanzar a un futuro de inclusión y de progreso”.

El presidente ha convocado a todas y a todos “sin excepción” a conjurarse para ganar el futuro labrando el presente y pasando página del pasado, “sin desmemoria” y con la “conciencia cívica de aprender de los errores para ir tejiendo los aciertos”, todo ello “con realismo, concordia y optimismo”.

“Os prometo que gobernaré para todos”, ha asegurado Puig, quien ha pedido avanzar todos “codo con codo” para que “el momento valenciano sea la oportunidad valenciana”, y para conquistar desde ahora mismo “cada instante del hoy, cada rincón del mañana”.

Puig ha asegurado que su “obsesión” y “determinación” ha sido y será impulsar las instituciones como un instrumento democrático al servicio de las personas, y ha pedido levantar la cabeza “bien alta” desde este “gran pueblo” que es la Comunitat Valenciana.

“Tenemos el deber moral, ético y político, de levantar una Comunitat mejor”, ha indicado Puig, quien ha asegurado que hoy comienza una nueva etapa en la que hay que darlo todo para ir siempre adelante y que el mundo sea mejor, como decía la maestra republicana Alejandra Soler.

Al acto de toma de posesión del presidente Puig han asistido los ministros José Luis Ábalos y Luis Planas y también el representantes de Podemos, Pablo Echenique, además de los expresidente Joan Lerma y Alberto Fabra.

Tras le acto solemne en Les Corts, Puig y la comitiva de autoridades se ha desplazado desde el Palau dels Borgia, sede del Parlament, hasta el Palau de la Generalitat, seguido por una banda de música que interpretó el Valencia, de Padilla y varios pasodoble toreros, y la marcha mora ‘Ximo’. En la plaza de Manises, el presidente Puighya invitado a una aperitivo que poco después ha sido abierto al público.