«Cansado de avanzar marcha atrás… Me tomo la pastila roja bebo 0.0, me alimento bien; hay millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador». Llegó el rey de todos los virus, el Covid19, y nos puso contra las cuerdas y algunos recurrieron a las pastillas rojas de la letra de «Caída libre», que cantan a dúo Leiva y Robe.

Otros optaron por el alcohol para sobrellevar que nuestra luz se convirtiera en una luz de probador en el confinamiento.

Pero el cerebro del ser humano borra lo que le estorba.

Y, cuando ya nos creíamos de nuevo infalibles, la madre naturaleza nos trae una dana que arrasa nuestras vidas. Y movemos los muebles de la canción para encontrar lo que hemos perdido.

Y, ocho meses después de la gran riada, sigue la guerra del relato en torno al 29 de octubre y la guerra entre PP y PSOE que, por un día, sale de la capital, Madrid, y se traslada a Alicante. Y Alberto Núñez Feijóo vino a un acto del PP, y la ciudad se convirtió por unas horas en un gran parque temático con militantes «populares», su líder nacional, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, enloquecidos en los salones Juan XXIII; la particular fortaleza del PP en Alicante. Un restaurante ubicado al lado de grandes superficies en las que se puede comprar un destornillador o una hamaca. Otro escenario del parque temático.

Y, mientras, en las principales calles de la ciudad ya se respira el ambiente de las Hogueras, con el himno del PP en mi cabeza me chocó de bruces con dos jardineros dando forma, con flores, a dos faldas del traje de figuras de las Belleas del Foc.

Respiro y pienso que la vida merece la pena por el olor a flores y la brisa del mar, esa que abraza a la ciudad en tiempos de parques temáticos y relatos desquiciados. Pues eso, se enciende la pólvora y se apaga la luz de probador.