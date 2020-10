Asociaciones de víctimas recuerdan que «la muerte del ciclista de ayer es un delito

Víctimas de accidentes de tráfico y colectivos de ciclistas consideran que el atropello del ciclista que murió ayer arrollado por un conductor que se dio a la fuga y que tiene antecedentes contra la seguridad vial no es un accidente, sino un delito y se debe castigar contundentemente.

La Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), la Asociación Española de Lesionados Medulares (Aesleme), Stop Accidentes y el colectivo de ciclistas Pedalibre han coincidido en afirmar que el conductor del vehículo debería estar en prisión provisional y no en libertad, como ha decretado el juez. "No es un accidente, es un delito y se debe penar con rotundidad", sostienen, ya que, según ellos, el arrestado cometió un delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro, además de contar con antecedentes por conducir bajo los efectos de el alcohol y de forma negligente y con el carné retirado hasta 2017.

La DIA ha exigido, en un comunicado, que "se aplique la ley con todas sus garantías"y "de manera tajante", y se ha preguntado "quién garantiza que (ese conductor) no vuelva a conducir y a cometer otro delito contra la seguridad vial". "Con esta justicia es imposible sentirse protegido. Es inadmisible que un individuo se ponga al volante a pesar de no poder hacerlo y además cause la muerte de una persona y huya sin darle el más mínimo socorro", ha añadido el presidente de la DIA, Francisco Canes. En su opinión, estos casos "transmiten un mensaje erróneo a la sociedad y muestran la permisividad existente en los delitos contra la seguridad vial".

Desde Stop Accidentes, su presidenta, Ana Novella, ha considerado "inexplicable"que el conductor supuestamente implicado en el accidente no esté en prisión, algo que en su opinión es posible con el Código Penal en la mano. Novella ha criticado, en declaraciones a Efe, que "a estas alturas no se tenga en cuenta lo que conlleva ese llamado homicidio imprudente, que es que se pierde la vida de una persona que se cruza con un delincuente". "Se sigue sin dar la misma importancia a los delitos de tráfico, que se ven como accidentes y no como delitos", ha concluido.

Por su parte, la presidenta de Aesleme, Mar Cogollos, ha sostenido que "algo falla en el proceso judicial cuando a una persona que le quitan el carné puede conducir"y ha abogado por reflexionar sobre qué hay que incluir en la futura Ley de Seguridad Ciudadana para evitarlo.

En declaraciones a Efe, Cogollos ha recordado que hay personas que tienen problemas con el alcohol o las drogas, así como otras con una actitud temeraria con el resto de los ciudadanos que deben de hacer cursos o talleres pagados por ellos mismos para cambiar sus hábitos. "No puede salir más barato matar a una persona en un accidente de tráfico que, por ejemplo, disparándole con un arma, porque el coche es una máquina de matar", ha aseverado.

El colectivo de ciclistas Pedalibre ha exigido la tipificación de la "Violencia Vial"como un delito específico, ya que sucesos como el de ayer "son resultado de unas nefastas políticas de movilidad que permiten impunidad a los vehículos a motor y generan esa violencia vial que alguna vez se lleva vidas inocentes, pero que está ahí siempre"."No hay casco que te salve de morir cuando un coche te golpea y te lanza varias metros más allá", concluye el colectivo.