Begoña Villacís: "Espero que Vox sea consciente de que Madrid no es moneda de cambio"

A la pregunta de qué se ha encontrado en su primera semana como vicealcaldesa, Villacís responde enigmática: «Y lo que seguimos encontrando, pregúntame en un mes». Su obsesión es «desbloquear» un consistorio que llevaba cuatro años controlando desde la oposición. Un trabajo que, asegura, le ha venido bien para que no la «pillaran» desprevenida en el pacto de Gobierno con el PP. Recomienda esa misma actitud a Vox, enrocado ahora en un acuerdo que la nueva vicealcaldesa considera que no han dimensionado.

¿Por qué se tardó tanto en llegar a un pacto con el PP?

Al partir de dos programas distintos y de dos estructuras distintas, era necesario llegar a un punto en común y que quedásemos con la sensación de haber ganado las dos partes. Quisimos cerrarlo muy bien, porque estamos hablando de una legislatura de cuatro años y para mí era muy importante que quedase todo claro. Al estar muy cerrado, a la gente le genera pocas dudas de lo que hemos pactado con el PP.

Almeida habla de dos partidos y un sólo gobierno...

Exacto, no puedo estar más de acuerdo. Lo que hemos hecho, y así hemos empezado en la junta de gobierno, es que tenemos un objetivo común que es Madrid.

¿Cree que ha perdido por no haber sido la alcaldesa como algunos reclamaban?

No. Aquí lo importante era tener un gobierno liberal y sensato en Madrid y eso lo hemos conseguido.

¿Cómo van a coordinar las concejalías delegadas que, en dos casos, dependen de áreas controladas por el PP y viceversa?

Pues lo haremos muy bien, porque nosotros tenemos perfiles profesionales y esta estructura tiene que ver con la superespecialización. Por ejemplo, Innovación, dentro del Área de Economía, lo va a llevar Ángel Niño que es un experto en la materia.

¿Cómo van a compatibilizar tres áreas de Gobierno con la Vicealcaldía y nueve distritos entre once concejales?

Nada es mucho o poco, depende de cómo te organices y los efectivos que tengas. Se puede hacer perfectamente si te organizas, si sabes bregar en las cuestiones adecuadas, y si la labor de selección de perfiles dentro del Ayuntamiento se guía más por cuestiones técnicas que por compensar amiguismos.

¿Cree que Vox ha despreciado el trabajo de las Juntas de Distrito en su empeño por entrar en la Junta de Gobierno municipal?

A la hora de pactar viene muy bien conocer el Ayuntamiento. A lo mejor se tarda más, pero el acuerdo que cierras queda muy claro para las dos partes. A mí era complicado que me pillasen. Y, de hecho, no me han pillado. Tengo que reconocer también que ha habido confianza en ese sentido. Pero, efectivamente, las Juntas de Distrito son entidades importantes que exigen mucho trabajo y ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Es verdad que las áreas cumplen un papel político más importante.

¿Mantienen su veto a que Vox entre en la Junta de Gobierno?

Nosotros tenemos un acuerdo con el PP que es bastante claro. Creo que lo que está pasando con ese acuerdo entre PP y Vox es que se está especulando mucho por una sola razón, y es que nadie lo ha visto. El acuerdo no es público. Es bueno que, en este caso, los pactos a los que se llegue se hagan con conocimiento de los madrileños o del resto de las personas, más que nada porque estamos hablando de una cosa tan seria como es el Gobierno de la ciudad.

Vox ya ha votado a Almeida como alcalde, ¿cree que están tratando de presionar de cara al acuerdo para el Gobierno regional?

Espero que no sea así, porque sería no darse cuenta de lo importante que es ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Me gustaría que fueran conscientes de que Madrid no es una moneda de cambio.

¿Teme que esa presión se traduzca en problemas de gobernabilidad en la capital?

Espero que se den cuenta de que lo más importante, más allá de quien se lleve el gato al agua, es implantar las políticas liberales. La política local es así, tienes que tener muy claro quién es tu prioridad y tienen que ser los madrileños.

Si no hay un acuerdo, ¿cree que se puede reproducir un plantón como en Andalucía con los presupuestos?

Es pronto para saberlo. Será importante que busquemos hacer las cosas de la forma más transparente posible para que la gente no acabe harta de estos dimes y diretes y estos tiras y aflojas que realmente no conducen a nada porque políticamente son estériles.

¿Qué se ha encontrado en los primeros días en el Ayuntamiento?

Todavía nos estamos encontrando. Esto me lo tienes que volver a preguntar dentro de un mes. Nos hemos encontrado una ciudad bloqueada y nuestra obsesión ahora mismo es desbloquearla.

¿Las cocheras de Cuatro Camino estaban listas para aprobar como decía la ex alcaldesa Carmena?

Dicen ahora que casi lo tenían hecho, pero no ha salido adelante hasta que hemos llegado nosotros. También, por ejemplo, la Operación Chamartín, que garantizo que la vamos a ver y, además, en breve. Ellos la han anunciado doscientas veces pero nunca la han sacado y nosotros sí la vamos a sacar adelante.

¿Qué le pareció el discurso de despedida de Carmena?

Si quiere dar lecciones de humildad que se hubiese quedado en la oposición para enseñarnos a todos cómo hacer una oposición más a la altura.

¿Y el de Pepu Hernández?

Me pareció demasiado hostil. Para hablar tanto de prejuicios debería empezar por sacudirse los suyos.

¿Por qué ha cambiado la estructura de Gobierno nada más comenzar la legislatura?

Era necesario que Silvia Saavedra, que es quien más sabe del Ayuntamiento dentro del grupo de Ciudadanos, estuviese en la primera Junta de Gobierno y por eso debía tener un Área delegada. Ahora se dedicará a lo que es especialista, que es Participación Ciudadana y Transparencia como consejera delegada dentro de la Vicealcaldía, mientras que Pepe Aniorte estará en Familias, que era donde estaba previsto.

Dentro del «superárea» que es la Vicealcaldía ¿a qué competencias se va a dedicar personalmente?

A todas, pero, principalmente, me interesa mucho el tema de internacionalización de la ciudad. Me dedicaré a las cuestiones europeas. Además, todo lo que tienen que ver con los barrios, tanto la coordinación territorial como los planes de inversión en los mismos. Esto es lo que más me gusta.

¿Su objetivo será buscar las oportunidades que brinda el Brexit para la ciudad de Madrid?

Efectivamente, ésa es una de las prioridades. Durante la anterior legislatura hemos llevado varios asuntos al pleno del Ayuntamiento en este sentido. Por esto creo que se tiene que actuar mucho más por las oportunidades del Brexit de lo que han hecho en los últimos cuatro años en el equipo de Gobierno de Carmena.