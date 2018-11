El amor que dura poco

De su abuela aprendió «la canción romántica de Juan Gabriel y Chavela Vargas». De su padre, la música de raíz latinoamericana, los boleros y las tradiciones. Y de su mamá el rock. Mon Laferte (Viña del Mar, Chile, 1983) combina el acervo cultural con los trucos modernos con total normalidad, tal y como ya demostró en «La trenza», la misma receta musical que aplica a «Norma», el disco que acaba de publicar y que presenta mañana en la Sala Joy Eslava. Norma, por cierto, es ella, Norma Monserrat Laferte.

El disco, por tanto, habla de ella. Casi en primera persona, aunque no sea del todo autobiográfico, sí que es «la historia de una relación amorosa. Desde el primer encuentro, el coqueteo inicial y el enamoramiento hasta la convivencia, y, por supuesto, el final». Porque esta es una historia que termina mal. «Las parejas no duran eternamente y esto es lo que veo que se sucede una y otra vez en mi vida. Bueno, y en la de mis conocidos, porque yo hablo con mucha gente a la que le sucede lo mismo», explica. Por eso, la narración del disco no es una de las relaciones de Laferte específicamente, sino algo más «simbólico» de lo que sucede. ¿Ya no dura el amor tanto como antes? «Pues no creo, pero tampoco sé como era antes... creo que ahora somos más exigentes. Y hay que tener en cuenta que en el pasado había unas estructuras sociales que no te permitían tan fácilmente cambiar de pareja», explica. Parece que, en todo caso, nos rendimos antes, es más sencillo abandonar ante las dificultades que tratar de levantar una relación en crisis. «Puede ser, no soy muy experta pero trato de que mis relaciones duren y sean lindas... Pero hay veces que las cosas simplemente se gastan. Creo que es un signo de los tiempos. Antes la ropa era de mayor calidad, y se tenían cosas para siempre y ahora en vez de arreglarlo, compras una cosa nueva», describe la artista una obsolescencia programada aplicada a los afectos.

«De todas formas a mí lo que me gustaría es que el amor durase para siempre. Y no digo que esté destinado a fracasar, sino que esa fue mi experiencia», comenta la chilena afincada en México. Para las cosas del querer, nada mejor que un bolero, pero siempre a su manera: «Hago un mambo, por ejemplo, que tiene una base electrónica muy potente, o le puedo poner un fraseo de rap. No siento que sea un álbum que tenga investigación en la tradición que antes sí que buscaba, pero si escuchas bien alguna de las canciones, son muy tradicionales». Laferte, es ante todo, una intérprete: «Me siento más actriz que cantante y por eso para mí las letras tienen muchísima importancia. Soy muy teatral y me gusta contar historias».