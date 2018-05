El «arte mecánico» de Warhol bate récord de asistencia en Madrid

Warhol ha arrasado. La exposición “El arte mecánico”, que se pudo visitar en el CaixaForum Madrid hasta el 6 de mayo, superó récord de asistencia.

“Nunca he entendido porque al morir no desaparecemos y todo sigue igual que antes sólo que no estamos ahí”, escribió el artista, manager y novelista -por citar algunas de sus ocupaciones-, en un texto que apareció en 1985. Moriría dos años después y, a las tres décadas, su obra sería recordada en España a través de la exposición que inició su andadura en el CaixaForum de Barcelona, continuó en el de Madrid y proseguirá su recorrido por el Museo Picasso de Málaga donde, a partir del 31 de mayo, podrá contemplarse esta retrospectiva.

Fue visitada por más de 257.000 espectadores. De esta forma, se convierte en la muestra más vista de las que se han exhibido en los ocho centros CaixaForum durante los últimos cinco años, superando proyectos como los dedicados a Dalí y Lorca o Méliès, según informó Obra Social La Caixa ayer, a este diario.

La muestra llegó a la capital en octubre del año pasado, tras batir récords también en el CaixaForum barcelonés, donde fue visitada por más de 228.000 asistentes. Y así, Warhol se convierte en uno de los nombres que ha atraído a más público español -más de 482.000 personas en total-, a través de los centros culturales de la entidad.

Tras su finalización en la ciudad madrileña, la muestra, esencial para tratar de comprender el complejo universo del padre de la cultural “pop”, recalará en el Museo Picasso Málaga, donde está previsto que abra sus puertas el próximo 31 de mayo.

La exposición se compuso, en Madrid, de un total de 348 obras de arte -incluidas, por supuesto, la lata de sopa Campbell's, las tres botellas de Coca-Cola, los retratos de Marilyn Monroe, Mao y Jackie Kennedy o Cow Wallpaper (“Papel pintado con vacas”)-, que recorren toda su trayectoria: desde sus inicios como diseñador en la década de los 50, hasta su repentina muerte, a los 59 años.

La muestra cuenta con la colaboración del Andy Warhol Museum (Pittsburgh), el Museum of Modern Art (Nueva York), el Centro Georges Pompidou (París) y la Tate (Londres), entre otras numerosas instituciones públicas y colecciones privadas nacionales e internacionales.

Así las cosas, el tiempo da la razón a este icónico artista y “empresario cultural”: a pesar de morir, nunca llegó a desaparecer.