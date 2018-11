El Langui vs. la alcaldesa: «Sus presupuestos son una estafa»

«Lleno de mierda, con perdón, y dejados al olvido. Así está Carabanchel, Pan Bendito y muchas zonas del sur de Madrid». Con esta frase inicia Juan Manuel Montilla, El Langui, su petición en change.org para recordar, tres años después, que desde el Ayuntamiento no han tomado ninguna medida para revertir el estado de dejadez en el que se encuentran muchas zonas del sur de la capital. ¿Cuánto tiempo perdura esta situación? El Langui responde rápido: «Desde siempre y es algo insostenible».

El actor y rapero decidió, hace sólo tres días, denunciar esta situación a través de la plataforma de recogida de firmas y en menos de 72 horas ya había recopilado el apoyo de más de 15.000 personas. Cuando puso en marcha su campaña previa, con la llegada de Ahora Madrid al Consistorio, «los concejales se pusieron en contacto conmigo. Nos prometieron el oro y el moro, pero aquí no han hecho nada. Unos días sales y han recogido la basura, otros nada... Los parques siguen sin tener columpios, las porterías están rotas y hay barandillas a las que no se pueden agarrar las personas mayores porque no existen o están rotas», enumera el rapero.

Sabe que con su música, con sus rimas, los mensajes calan más entre los vecinos. «Nos prometieron que eran el Gobierno del cambio, pero aquí no ha llegado nada», afirma con indignación. A medida que transcurre la entrevista telefónica, El Langui va describiendo más y más ejemplos del abandono del barrio donde creció. «Las zonas comunes son desastrosas. Ponen adoquines en una acera y dejan 40 sin poner, papeleras a reventar...».

Su experiencia durante estos años con Carmena en el Gobierno no ha dejado de empeorar. Para ayudar a su barrio, el actor a través de su asociación «A mí no me digas que no se puede hacer», ha becado a 70 familias para que sus hijos puedan jugar al fútbol. «Para muchos es insostenible apuntarles a un club, ya que supone un coste de unos 500 euros que no tienen y el deporte es muy bueno para la integración de los chicos», explica. Así, al resto de clubes, el Ayuntamiento les cede las instalaciones «a coste cero y ellos les cobran a los chicos las cuotas». «A nosotros no nos han cedido ningún espacio. Todo lo contrario, son los clubes los que hacen negocio con nosotros, ya que cada mes me gasto unos 800 euros en alquilarles el espacio que les ha cedido Carmena», sostiene.

Para intentar revertir esta situación, El Langui propuso la remodelación de las instalaciones del Polideportivo Pan Bendito. «Pasamos la primera ronda con 400 votos por encima de la siguiente propuesta gracias a la movilización que hice en redes sociales». Y pasaron a la ronda final con los proyectos más votados, «hasta la concejala vino a darme una palmadita en la espalda para decirme que iba a ganar». Sin embargo, cuando se puso en marcha esta segunda fase, «desde el Ayuntamiento eliminaron el contador de votos de la página, según ellos para no influir en los madrileños». Se movilizó más que nunca, «incluso en el programa de televisión de Broncano, ''La resistencia'', pedimos la participación». Poco después les informaban de que habían perdido y, «sorprendentemente, el proyecto que gana es el que ya estaba recogido en los presupuestos no participativos». Por eso, el actor dice rotundo: «Los presupuestos participativos de Carmena son una estafa. No tienen ningún tipo de ética».

El Langui insiste: «Los vecinos de Pan Bendito pagan sus impuestos como el resto, ¿por qué tienen que estar pendientes de si recogen la basura o de si podan?».