El PP sospecha que Ciudadanos está detrás del “juego sucio” contra Pablo Casado

El PP sospecha que Ciudadanos de Madrid podría estar detrás de lo que califican “juego sucio” contra su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, después de que hoy se conociera que la fuente de las noticias publicadas por el diario “El Mundo” y en las que se insinuaba que Casado podría haber aprobado la carrera de Derecho de forma poco ortodoxa, es Alberto Pérez de Vargas, hasta hoy vocal vecino y portavoz adjunto de la formación naranja en la Junta Municipal de Chamartín. El político de Ciudadanos ha dimitido hoy, tras desvelar OK Diario que él era el filtrador.

José Luis Martínez Almeida, portavoz del grupo municipal popular en el ayuntamiento de Madrid ha pedido explicaciones a su homónima de Ciudadanos, Begoña Villacís a través de la red social Twitter. La portavoz de Ciudadanos ha utilizado la misma red social para desmentir que tuviera conocimiento previo del asunto y ha cargado contra los populares, a quienes acusa de “estar tan acostumbrados al juego sucio que lo veis en todas partes”.

Martínez Almeida ha acompañado a la sucesión de ‘tuits’ un vídeo en el que resume los motivos que le llevan a sospechar de Ciudadanos. El edil del PP recuerda que ayer, conocida la noticia que afectaba a la honorabilidad de Casado, Villacís “ aprovechó esta filtración para decir que no podía haber candidatos que no fueran limpios”. El portavoz popular denuncia que “hay límites que no se pueden traspasar” y asegura que se trata de “una mera operación política para laminar a posibles candidatos del PP”.