El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha presidido hoy la primera junta de Gobierno de su mandato cuyo único acuerdo formal ha sido precisamente la constitución de la misma con los delegados de PP y Ciudadanos. Sin embargo, tal y como ha explicado la portavoz, Inmaculada Sanz, se han puesto sobre la mesa las prioridades sobre las que ya han empezado a trabajar.

La primera decisión, tomada personalmente por el alcalde, ha sido la de nombrar a Borja Fanjul presidente del Pleno, en lugar de ser el regidor como hizo Manuela Carmena en la anterior legislatura. Según ha explicado Martínez-Almeida, la elección de Fanjul está determinada por su carrera profesional y las ventajas de su licenciatura en Derecho para determinas las cuestiones jurídicas del pleno, así como el hecho de que “cremos en un Madrid de inclusión”. “Además porque me considero igual que el resto de los concejales que van a participar en los debates y me gusta debatir en igualdad de condiciones con el resto, no siendo juez y parte”, apuntó. También anunció que llevará las reuniones de la Junta de Gobierno a los distritos como se hizo en el último gobierno del PP con Ana Botella como alcaldesa.

Respecto a la formación del Gobierno, Sanz destacó que se ha reducido un área repecto a la anterior legislatura y también se ha eliminado la Gerencia de la Ciudad –que ostentaba Luis Cueto- con el objetivo de que “este Gobierno cueste menos a los madrileños”. En el siguiente órden de prioridades, la portavoz detalló que se van a desbloquear los planeamientos urbanísticos paralizados por Carmena. En concreto y respecto a la Operación Chamartín que la anterior regidora desistió de llevar a un pleno extraordinario antes de las elecciones, se van a estudiar los flecos pendientes y el Área de Desarrollo Urbano, en manos del concejal de Ciudadanos, Mariano Fuentes, ya está trabajando en ello para tratar de llevarlo a pleno “lo antes posible”.

Sanz también anunció que se va a poner en marcha de inmediato un plan de refuerzo para la devolución de las plusvalías indebidamente cobradas con el objetivo de agilizar este trámite. “También se va a comenzar la elaboración de las Ordenanzas Fiscales y el nuevo presupuesto para incorporar en él las reducciones de impuestos que están incluidas en el acuerdo de Gobierno”, añadió la portavoz. Tanto en el pacto con Ciudadanos como el de con Vox, el PP se ha comprometido, entre otros, a bajar el IBI y el Impuesto de Construcciones y Obras, además de eliminar la tasa de cajeros y la de generadores de residuos. Igualmente y como parte de los mismos acuerdos, se va a poner impulsar la auditoría de la subvenciones y contratos, especialmente de los menores.

Por otro lado, se pone en marcha la reconversión de Madrid Central con el inicio de las reuniones con los afectados y la moratoria de multas a partir del 1 de julio. “Los semáforos de la A-5 dejarán de funcionar en los próximos días porque han sido inútiles y han provocado más atascos”, añadió.

Asimismo, se procederá a “desactivar de