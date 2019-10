"Este señor disfruta matando. Su trabajo es matar"

Eran las 07:00 de la mañana del sábado 26 de octubre en el Hospital público Universitario Fundación de Alcorcón, cuando las enfermeras que se encontraban en la planta 2 del bloque C se sobresaltaron al escuchar unos gritos que procedían de una de las habitaciones de Traumatología. Al llegar las enfermeras vieron a un hombre de pie, echado sobre la cabeza de una paciente de 83 años. Éste al percatarse de su presencia huyó. Sin embargo, reconocieron al sujeto porque trabajaba en el servicio de lavandería y lencería del hospital y avisaron a seguridad. Los vigilantes consiguieron retenerle antes de que lograra salir de este centro público.

Tras retenerle, le trasladaron a la sala de Urgencias del hospital y fue atendido por un corte que se había realizado él mismo con un cúter y donde fue valorado por la Unidad de Psiquiatría. Allí permaneció hasta su puesta a disposición judicial. La víctima, de 83 años, relató a la Policía Nacional que estaba despierta cuando el presunto homicida entró en la habitación e intentó ahogarla con una almohada, según la información publicada por «El Mundo» y confirmada por fuentes policiales. En un primer momento fue ingresado en el ala psiquiátrica del mismo hospital en el que se desarrollaron los hechos y posteriormente trasladado a la prisión de Navalcarnero.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, imputándole un delito de intento de homicidio agravado con la especial vulnerabilidad de la víctima, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El sujeto es Juan José Fernández González, un hombre de 49 años, trabajador del centro público desde hace cinco años y que hace 22 ya fue detenido por dos asesinatos. El primer suceso se produjo cuando apenas tenía 27 años, el 20 de diciembre de 1997. Eran las 06:00 de la mañana cuando Juan José accedió al Hospital Clínico San Carlos de Madrid. El edificio en aquel momento se encontraba en obras, por lo que no le fue difícil burlar la seguridad del centro. Una vez dentro, subió hasta la cuarta planta del hospital y en una de las habitaciones acabó con la vida de Valeriana de la Fuente, una mujer enferma de 82 años que en aquel momento se encontraba durmiendo.

Aquel mismo día el sujeto fue detenido y llevado a la prisión de Carabanchel por orden judicial. Tan solo dos días después de su primer asesinato, éste acabó con la vida de su segunda víctima, Guillermo Merino, un preso de 44 años. La víctima se encontraba en la enfermería del centro durmiendo cuando se ejecutó el asesinato. Según informó Juan José Carrasco, el psiquiatra forense que diagnosticó al detenido esquizofrenia delirante en 1997, la segunda víctima también sufría la misma enfermedad y era una persona «tranquila», debido a su previo trato con el preso asesinado.

El 19 de octubre de 1999 el ahora detenido, a pesar de haber cometido dos crímenes, fue absuelto por el juzgado debido a un trastorno mental y posteriormente ingresado en un centro psquiátrico penitenciario de Alicante. De allí salió en 2007, fue sometido a un control periódico desde un centro de referencia y tomando las medicaciones necesarias. Desde entonces, no hay constancia de que el arrestado hubiera actuado de nuevo.

Paloma, la hija de la primera víctima de Juan José explicó al programa de televisión «Cuatro al día»: «No he sentido sorpresa porque era algo que lo estábamos esperando. De hecho, si yo critiqué tanto y salí en tantos periódicos y medios de comunicación era para evitar que esto pasara. Este señor disfruta matando, su trabajo es matar». Asimismo, asegura que no entiende que si esta persona está diagnosticada con una enfermedad mental, se encuentre en un lugar de acceso libre para todo el mundo.

Desde el Hospital público Universitario Fundación de Alcorcón afirmaron a Efe que los encargados de la selección del personal del servicio de lavandería corresponden a la empresa adjudicataria del servicio, Ilunion, por lo que desde el centro sanitario aseguran no tener constancia del historial delictivo y psiquiátrico del detenido. El caso se encuentra bajo investigación policial. El consejero de Sanidad insistió en que la Comunidad «ha actuado correctamente» ya que «la labor que realizaba esta persona no condiciona esos antecedentes de penales, los cuales se piden para un tipo de profesiones», aunque no es el caso.