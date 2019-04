Muere Enrique Álvarez Conde, director del máster de Cifuentes

Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, ha fallecido esta mañana, como ha podido saber LA RAZÓN. El profesor dirigía el Instituto de Derecho Público (IDP) y padecía cáncer de pulmón. Ha muerto como consecuencia de una infección, ya que el tratamiento que estaba recibiendo para combatir la enfermedad redujo sus defensas.

Álvarez Conde estaba imputado por un presunto delito de falsedad documental al presuntamente reconstruir un acta de la defensa del Trabajo de Fin de Máster que la ex presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes habría efectuado en julio de 2012. Poco después, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) le suspendió de sus funciones.

El pasado mes de febrero, el catedrático aseguró durante su comparecencia en la comisión de investigación de universidades de la Asamblea de Madrid, que siempre había actuado dentro de la legalidad y que su único error fue no haberse sustraído de las «fuertes presiones» desde el Rectorado y la Comunidad los días 20 y 21 de marzo, cuando estalló el «caso Máster». Así lo detalló en una breve declaración donde aseguró que se acogía a su derecho a no declarar en este órgano, salvo en lo relativo a esa intervención. El ex director del Instituto de Derecho Público aseguró que había sido víctima de «luchas políticas» interpartidistas y académicas, para avanzar que se reserva su derecho a emprender a acciones jurídicas contra los que han provocado su «muerte social y académica».