El precio de poner en marcha la ciudad de Madrid: 20 millones de euros al día

Un informe elaborado por la Dirección General de Presupuestos del Área de Economía, Innovación y Hacienda revela que el coste de poner la ciudad al servicio de los ciudadanos cada jornada se eleva a 19.876.345 euros, casi 20 millones de euros diarios. Un importe acorde a las dimensiones de una urbe que alberga 3,5 millones de habitantes a los que hay que sumar cerca de un millón de no residentes que acude a Madrid a diario por motivos de trabajo, estudios, ocio y turismo.

Los datos, desglosados por partidas, incluyen, entre otros, limpieza de vías, gestión de residuos, suministros, transportes y movilidad, seguridad y cobertura sanitaria y de emergencias, servicios sociales y educativos o aspectos relacionados con la vivienda, la cultura, el deporte y el sostenimiento de la actividad económica y comercial de la capital.

Unas partidas que, en palabras de la delegada del área, Engracia Hidalgo, «ponen en valor el extraordinario esfuerzo presupuestario que el Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo para poner diariamente en funcionamiento sus servicios municipales y, de esta manera, cubrir las necesidades de todos los vecinos y visitantes con unos servicios públicos de gran calidad que han hecho de la ciudad un referente internacional en calidad de vida».

La ciudad de Madrid, como capital y motor económico de España, es el municipio más poblado del país. En sus más de 605 km2 alberga 9.426 calles y 200 parques principales y jardines municipales, además de 6.400 hectáreas de zonas verdes (que equivalen a 18 m2 por habitante) y multitud de infraestructuras y servicios que posibilitan el desarrollo de la vida cotidiana.

De entre las principales partidas desglosadas en el estudio destaca la destinada al funcionamiento y mantenimiento de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), que abre la tabla de servicios y dotaciones representando un gasto superior a los 2,1 millones de euros al día. Con una flota de 2.132 autobuses circulando por las calles de la capital repartidos en 229 líneas que recorren 268.493 km cada jornada desplazando a 1,3 millones de viajeros, constituye un servicio esencial para la capital que está en continua mejora y que vela por la sostenibilidad y el medioambiente.

La seguridad es un factor esencial para el día a día en Madrid y a ella van a parar más de 1,4 millones de euros cada jornada que costean, entre otros, la labor de los 8.310 trabajadores de Seguridad y Emergencias (y permiten atender las 1.739 incidencias diarias que recibe la Policía Municipal); o el funcionamiento de las 367 cámaras de vigilancia de circuito cerrado de televisión repartidas por la capital.

La limpieza de las calles y el reciclaje son el tercer pilar en el gasto del Ayuntamiento. A limpieza se destina cerca de un millón de euros diarios (998.211 euros), a los que se suman más de 62.500 euros para la limpieza específica de pintadas y otros servicios de limpieza urgente. Sólo en un día se eliminan en Madrid 1.347 m2 de grafitis y se reponen cerca de 322.000 bolsas caninas.

A estas partidas se añaden la recogida de basuras y gestión de puntos limpios (723.669 euros al día) o la explotación y mejora del tratamiento de residuos (343.344 euros), que permiten la gestión de las 3.387 toneladas de residuos que entran en el Parque Tecnológico de Valdemingómez cada jornada; las 225 toneladas de material que se recupera en la planta cada día o los 670 megavatios hora de energía generada al día en estas instalaciones, que producen más de 146.000 Nm3 de biogás y biometano cada 24 horas.

Al gasto en movilidad con el transporte municipal, seguridad y limpieza y reciclaje, les siguen en volumen de gasto el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), con más de 612.200 euros invertidos al día en la capital, para atender cada jornada a 228.000 usuarios de SAD y de teleasistencia, partida que cuenta al día con casi 74.400 euros. Además, 1.273 personas son atendidas cada día en Servicios Sociales ordinarios en la modalidad de urgencias sociales y 6.651 personas se benefician cada jornada de los Centros de Día y residencias.