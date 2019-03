Finalmente, no hubo sorpresas: Cifuentes sólo habló para confirmar que no declarará. Apenas cien segundos de intervención con los que la ex presidenta regional regresó hoy a la Asamblea de Madrid por primera vez desde su dimisión, el pasado 25 de abril. Y lo hacía en calidad de compareciente en la Comisión de Investigación de Universidades que investiga las irregularidades en la concesión de másters en la Rey Juan Carlos. Su presencia era la más esperada, pero no se concretó hasta finales de febrero, cuando los grupos de la oposición de la Asamblea pidieron su comparecencia después de que la Fiscalía pidiera tres años y tres meses de prisión para la ex presidenta por falsedad documental en el “caso Máster”. Hay que recordar que, junto a Cifuentes, también están siendo procesados el ex director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde; la profesora que supuestamente falsificó el acta del trabajo de fin de máster de Cifuentes, Cecilia Rosado, y la ex asesora del Gobierno regional, María Teresa Feito. Fue precisamente este proceso el que la ex presidenta utilizó como excusa para no contestar las preguntas de la Comisión.