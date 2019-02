Las magdalenas no son propiedad exclusiva de Manuela Carmena. Si bien estos bollos coparon el protagonismo el pasado sábado durante la presentación de la plataforma Más Madrid, cuando se ofrecieron a los asistentes, la oposición en el Ayuntamiento ha querido reivindicar esta pieza de la repostería.

La portavoz de Cultura de Cs, Sofía Miranda, ha sorprendido a la bancada de Ahora Madrid cuando, en nombre de la oposición, ha sacado de debajo de la mesa una bolsa con magdalenas. “Nosotros también hemos traído magdalenas”, ha explicado, después de afirmar que los políticos “no se tienen que dedicar a la repostería sino a gestionar porque Madrid no puede vivir de magdalenas ni de bizcochos”, ha manifestado. La “receta perfecta de la gestión” pasa por “respetar el hecho de hacer política”, una afirmación encuadrada en declaraciones de la alcaldesa que “rozan el infantilismo”, que suponen además “una falta de respeto a los ciudadanos”. También ha recetado “respeto a la oposición” y “no convertir las comisiones en ruedas de prensa”.

Miranda ha instado a la alcaldesa a “dejar el nepotismo, el amiguismo y las redes clientelares” y le ha pedido “humildad para reconocer lo que no han hecho”.

Por su parte, la alcaldesa ha aceptado el “regalo”. “Quiero aceptar las magdalenas que han hecho con cariño y, con cariño, reflexionar sobre lo que significa lo que busqué con esos desayunos con la oposición donde aparecieron las famosas magdalenas, que es lo que mejor me salía”, ha contestado Carmena.

Las magdalenas se han convertido en una seña de identidad de Carmena, no sólo por la presentación el pasado sábado de Más Madrid, sino porque traía estos bollos de casa cuando, al principio de la legislatura organizó varios desayunos con la oposición. Desayunos pensados para “conocerles mejor” porque se trabaja mejor “cuando se olvida la confrontación”. “Era para conocernos, para sentarnos, hablar, entendernos, no insultarnos”, ha defendido.

La regidora ha hecho una defensa de la dación de cuentas de las comisiones, en las que habría que buscar “lo que uno, y no lo que separa”. También ha lamentado que las magdalenas hayan sido empleadas “en el marco de la confrontación y no con una actitud de cariño” como la que ella dio a su ofrecimiento inicial. Igualmente ha abogado por mantener la “ingenuidad y trabajar de otra manera”. “No se trata de blandir papeles sino de ver lo que hay que mejorar, hablar sobre ello, sentarse juntos y desayunar porque cuando se cocina para otros es un acto de cariño, no se busca la confrontación”, concluyó la alcaldesa.