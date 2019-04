Madrid, de bastión azul... a dominio socialista

A los madrileños ya no les gusta tanto el azul como en 2016. Es más, la tendencia de voto de las recientes elecciones generales tiende más al rojo y al naranja. Así, el Partido Popular ha pasado de ocupar el primer lugar en 170 de los 179 municipios de la región a la tercera posición, por detrás de los socialistas y de Ciudadanos. Sólo es necesario comparar los votos que ha obtenido cada uno de los partidos para comprobar que la formación de Casado sólo ha recibido la confianza de casi 700.000 madrileños –699.904 concretamente–, frente a los 1.325.665 votos que obtuvo en 2016. Localidades donde habían conseguido consolidarse con el Gobierno de Cristina Cifuentes, ahora se perderían si extrapolamos los datos de estas generales a los comicios municipales del próximo 26 de mayo. Por eso no es de extrañar que ayer, a los líderes del PP en Madrid les costara hacer declaraciones. «Los resultados no han sido buenos y, seguramente no hemos sido capaces de advertir y transmitir el peligro de la fragmentación del voto del centro derecha», afirman fuentes populares a LA RAZÓN.