Maratón de Madrid: por dónde ir si tengo que acudir al hospital

La Policía Municipal informa sobre las rutas alternativas para acudir a los hospitales que se encuentran dentro del recorrido del EDP Rock 'n' Rol Maratón de Madrid.

Así, informa de que debido a la modificación presentada de los itinerarios de origen, y una vez comprobada la gran afección a la que se ven sometida varios barrios que cuentan con un número considerable de centros hospitalarios, tanto la organización como los promotores y servicios operativos, independientemente de las medidas que vienen obligados a realizar cuando se encuentren ante situaciones de urgencia, adoptarán las medidas necesarias para mantener permanentemente habilitadas las siguientes rutas de acceso - evacuación:

1.- Ruta zona de Lista (Hospital de la Princesa, Ruber, etc.): c/ Príncipe de Vergara en ambos sentidos, desde la c/ Goya hasta la salida de López de Hoyos - c/ María de Molina.

2.- Ruta zona Ibiza – Niño Jesús (Hospital Gregorio Marañón, Niño Jesús, etc.): Acceso: M-30, giro izquierda O,Donnell – Doctor Esquerdo - Ibiza – Av. Menéndez Pelayo Salida: Av. Menéndez Pelayo, O,Donnell, M-30”

Rutas alternativas

Para atravesar Madrid se recomienda utilizar la Calle 30 y las M-45 y M-50. Fuera de la M-30 no hay restricciones por la maratón.

Para acceder al centro o a las zonas que se encuentran en el interior del recorrido se recomienda transporte público, especialmente Metro de Madrid .