Más Madrid ve imposible a día de hoy el pacto con IU de cara a configurar una candidatura unitaria para la Comunidad de Madrid si mantiene, como ha hecho hoy, la condición de petición de paralización de la operación Chamartín.

No obstante, según han indicado a Europa Press fuentes del equipo de Íñigo Errejón, mantendrán la puerta abierta a las negociaciones con IU y el resto de los actores políticos a la izquierda del PP. "Son ellos (IU) los que se han situado fuera del pacto con la condición de la paralización de la operación Chamartín lanzada ayer", han indicado.

Desde Más Madrid han señalado que el Gobierno de Manuela Carmena "ha mejorado sustancialmente" el proyecto urbanístico de la zona norte de la capital, ahora rebautizado Madrid Nuevo Norte, tras incorporar decenas de modificaciones y alegaciones a los proyectos redactados por los anteriores gobiernos municipales del PP.

IU Madrid se ha marcado como plazo hasta el 15 de febrero, día de su asamblea político-social, su órgano de mayor rango entre asambleas, para intentar "desbloquear" una posible candidatura conjunta de la izquierda más allá del PSOE, aunque sigue manteniendo como elemento necesario para lograrlo la paralización de la operación Chamartín por parte del Ayuntamiento.

Tras una reunión que ha mantenido la Colegiada de IU Madrid esta mañana, su responsable de relaciones políticas. Álvaro Aguilera, ha planteado la posibilidad de que finalmente haya dos candidaturas a la izquierda del PSOE que se presenten tanto a la Alcaldía de Madrid como a la Presidencia regional y ha manifestado que "la unidad puede ser antes o después de las elecciones".

"No es el punto de partida, pero si eso se produjera los enemigos no está en la mesa de la reunión, sino el frente reaccionario que se avecina por la derecha. Vamos a trabajar porque no sea así y desde una firmeza política", ha adelantado Aguilera, posición que comparten también desde el equipo de Íñigo Errejón en el caso de que compitan en las elecciones, una posibilidad cada vez más factible.