El «efecto Errejón» está provocando que las piezas de Podemos y sus confluencias en la Comunidad caigan como fichas de dominó. Desde que anunciara su alianza con Manuela Carmena y, más concretamente, desde que dejara su escaño en el Congreso el pasado 21 de enero, un rosario de dimisiones, ceses y despedidas se está sucediendo a lo largo y ancho de la región. Aquellos acontecimientos, sumados a la renuncia de Ramón Espinar como secretario general de Podemos en Madrid, están propiciando que los desacuerdos con la dirección del partido, las cuentas pendientes que llevaban enquistadas o, directamente, las simpatías hacia Errejón, precipiten la ruptura de la formación en varios municipios madrileños. En algunos casos, el adiós queda suavizado por el interés común de no dar munición a los «enemigos» de la izquierda; en otros, el portazo es sonoro y sin disimulos.

Entre estos últimos se encuentra el caso de San Fernando de Henares, anunciado ayer. Su alcaldesa Cati Rodríguez, a la sazón secretaria general de Podemos en la localidad, se ha situado fuera de la formación, según un comunicado emitido por el partido que lidera Pablo Iglesias, ante su renuncia a participar en las primarias y por su intención de presentarse a la reelección con otra organización: San Fernando de Henares Sí Puede. «La ratificación por unas primarias avaladas orgánicamente son un requisito democrático innegociable para que una persona pueda compaginar un cargo público con su pertenencia a Podemos», afirmaron. Así, el partido considera que «la toma de decisiones unilaterales a espaldas de espacios abiertos, transparentes y accesibles responde a una manera de entender la política alejada del ciclo democrático abierto por el 15-M y continuado por el 8-M». Desde la crisis abierta por Errejón, la alcaldesa le había mostrado públicamente su apoyo y había realizado un llamamiento a Podemos para evitar las peleas internas.

Cisma en Móstoles

La situación no es mucho más plácida en Podemos Móstoles. Un municipio importante para el partido: después de Madrid capital, es la localidad con más inscritos, sumando más de 2.700. En este caso, las despedidas han sido en cascada y han afectado al mismo Ayuntamiento, gobernado por PSOE, Ganar Móstoles e IU-Los Verdes. Hace una semana, Gabriel Ortega, segundo teniente de alcalde, portavoz de Ganar y reconocido «errejonista», retiró su candidatura a las primarias de Podemos en el municipio. ¿El motivo? Según él, ese proceso «se revelaba como una mera prolongación de la guerra del aparato por el control interno. Nuestra ciudad se merece mucho más». Ortega no fue el único. Junto a él, se apartaron del proceso otros cuatro ediles de Ganar que iban en su lista: Susana García, Miguel Ángel Ortega, Isabel Cruceta y Alfonso Vinuesa. Poco después, también anunció que dejaría todos sus cargos Beatriz Mogrovejo, concejala de la misma formación y responsable de Cooperación y Convivencia en el Consistorio. En su caso fue más directa: su adiós respondía a la «debacle de los acontecimientos dentro del grupo municipal».

La crisis no acabó ahí. Apenas dos días después se acentuó con salida del secretario general de Podemos Móstoles, Jesús Arrabé, cuya candidatura fue apoyada también por Errejón en su momento. Según Arrabé, el proyecto para el que fue elegido «ya no existe», después de que hayan sido «dinamitados los consensos que dieron nacimiento al actual Consejo Ciudadano». En su opinión, seguir al frente de la formación en Móstoles suponía liderar «un proyecto que no ha sido ratificado por las urnas».

¿El resultado final? En este momento, la única candidatura firme para Podemos Móstoles es la liderada por Mónica Monterreal, actual coportavoz de la formación y afín a Iglesias.

Nos desplazamos hasta San Sebastián de los Reyes. También esta misma semana, Marián González, número uno de Podemos Sanse dimitía de su cargo. Curiosamente, González sí había sido elegida en unas primarias como secretaria general del partido en su localidad. El problema, según afirmó, estuvo en la elección de su «número dos», Iván Cardador, concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento. Al parecer, esa decisión tenían «indicios de tipo ético, no legales» que señalaban que el proceso de primarias «no había sido todo lo limpio que debería haber sido», afirmó en una entrevista concedida a Hoy por Hoy Madrid Norte. El hecho de que los resultados de aquella elección tardaran semanas en publicarse y de que algunos grupos se inscribieran durante la semana previa al proceso con el único fin de dar su voto a Cardador, la reafirmaron en su decisión de irse de Podemos. Con su marcha, Cardador ha asumido el «número uno».

Purga en Torrejón

Las «purgas» han sido una de las consecuencias colaterales del conflicto de Podemos. Con anterioridad, la lucha entre «pablistas» y «errejonistas» abierta por la creación de la plataforma Más Madrid se escenificó en Torrejón de Ardoz con el resultado de una víctima: Luis Andrés Pérez, portavoz del Grupo Municipal Sí Se Puede y cercano a Iglesias, fue destituido por sus compañeras y ediles Susana Hidalgo y María Luisa García. En este caso, hay que reconocer que el conflicto ya venía de atrás, cuando otros dos concejales abandonaron el partido después de que Podemos «se convirtiera en lo que siempre hemos reprochado».

Por último, una despedida sin estridencias. La ofrecida por Gonzalo Díaz, secretario general de Podemos en Collado Villalba. Si bien anunció su dimisión apenas un día después de que se hiciera oficial la candidatura conjunta entre IU, Cambiemos y Equo, Díaz aseguró que esta coalición no ha sido el detonante. Abandona tras la «satisfacción de haber cumplido los objetivos», por lo que es momento «de dar un paso atrás para que sean otros los que continúen cuidando lo logrado y creciendo». Enmarcado dentro del «errejonismo», la candidatura de Díaz perdió las primarias que su partido celebró el pasado mes de noviembre.