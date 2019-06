Desde ayer, en el Centro Unificado de Seguridad, ha desaparecido la bandera de Alcorcón. Ha sido sustituida por la bandera arcoíris. En la empresa municipal Esmasa, también se ha retirado la de la Comunidad de Madrid para colocar la del Orgullo. Y esto ha generado malestar en el PP, quien se ha mostrado extrañado de que “el nuevo gobierno de Natalia de Andrés y Jesús Santos, la primera medida que lleven a cabo sea que quiten la bandera de todos por la que representa a un colectivo”, ha lamentado la portavoz popular, Ana Gómez.

En su opinión, "No es necesario que en el Centro Unificado de Seguridad quiten la bandera que nos representa a todos los vecinos de Alcorcón para poner la bandera que sólo representa a unos cuantos cuando hay otros sitios donde ponerla. Tampoco es de recibo que en la empresa pública Esmasa se quite la bandera de la Comunidad de Madrid para poner la del orgullo. No es necesario todo esto para defender los derechos de este colectivo al que respeto, pero lo que más me preocupa es que eliminando la bandera nos eliminan a todos". Gómez cree que al nuevo equipo municipal "Poco les preocupa Alcorcón y España porque eliminando la bandera nos eliminan a todos", dijo.

El pasado 27 de junio, a las 19:30 horas, la alcaldesa Natalia de Andrés y la concejala de Feminismo y LGTBI Raquel Rodíguez, junto con distintas asociaciones, izaron la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Alcorcón.