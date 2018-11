Rebelión en la A-5: Más de 120.000 conductores afectados al día

El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), ha anunciado que está estudiando acudir a los tribunales por los semáforos instalados que «pueden suponer un peligro ya que, al parecer, hubo un accidente cuando se probaron, así que habrá que exigir informes». El regidor, el primero en denunciar el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento madrileño, cree que «la instalación de los semáforos, que inicialmente fueron una propuesta del PSOE y que ha hecho suya el Gobierno de Ahora Madrid, va a perjudicar a un cientos de conductores. Y lo indignante es que hasta el propio ayuntamiento de Madrid ha reconocido que van a aumentar hasta en un 350 por ciento los atascos en la A-5, por eso hay una creciente preocupación e indignación y vamos a seguir defendiendo los derechos de los vecinos por todos las vías: la judicial, política y ojalá hubiera sido posible hacerlo por la vía del diálogo». Pérez se queja de que el Consistorio «no se ha dignado a ponerse e contacto con nosotros, aunque solo sea para acordar medidas de aparcamientos disuasorios o dispositivos de movilidad conjuntos o cualquier otra medida que mitigara la repercusión de estas medidas no consensuadas que van a perjudicar al derecho de todos los vecinos de la zona sur a trasladarse de una forma razonable y ordenada. Madrid siempre ha sido una ciudad acogedora y Carmena la está convirtiendo en una ciudad que se cierra a sus municipios vecinos y pone muros».

«Carmena y el PSOE bloquean la A-5». Cientos de conductores atascados pudieron leer ayer en plena hora punta, entre la indignación y la resignación diaria de lo que ya viene siendo habitual, el cartel que colgaba de uno de los puentes que cruzan lo que será una futura vía urbana en las proximidades de Cuatro Vientos. Desde que el Ayuntamiento instaló hace unos días los primeros semáforos para apaciguar el tráfico dentro del plan que tiene previsto de transformar 11 kilómetros de autovía en una calle , la indignación entre los municipios del sur con gobiernos de todo signo político, que encuentran en la autovía la el único acceso única vía natural para acceder al centro de la capital (Alcorcón, Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero), no para de crecer. Y es que se calcula que los afectados serán cerca de un millón de conductores en una vía que atraviesan diariamente 120.000 conductores.

El Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por el PSOE, también mira con preocupación los planes del Consistorio de la capital. De hecho, en el último pleno se aprobó por unanimidad una enmienda de los grupos municipales Socialista y Ganar Móstoles en la que insta a la Comunidad a que cree una mesa de trabajo intermunicipal con presencia del Ayuntamiento de Madrid y los municipios de la zona Sur y Oeste de Madrid para desarrollar las medidas alternativas.

El Ayuntamiento mostoleño se va a dirigir también al Consorcio Regional de Transportes y al Ministerio de Fomento para que se realice un estudio de movilidad de transporte público y privado en la zona afectada por este proyecto, tanto en el municipio de Madrid como en los de la Zona Sur y Oeste de Madrid. Es por esto por lo que ha solicitado la cooperación y coordinación de todas las Administraciones Públicas dentro de sus competencias para el desarrollo «eficaz, integral y acordado» en lugar de que se tomen medidas de manera unilateral. Ésa es precisamente la misma queja del alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell (PSOE) quien mantiene su desacuerdo porque no se haya contado con los madrileños y vecinos de otros municipios que utilizan esa vía de acceso para entrar en la capital. No obstante «considero que la Comunidad es responsable de la situación lamentable en materia de transporte que tenemos los vecinos de Navalcarnero. Mantienen a nuestro municipio con un servicio deficiente de autobuses, con barrios superpoblados y sin transporte público directo con Madrid. Seguimos esperando la llegada de un tren que fue prometido y paralizado. Sufrimos además las consecuencias de la ampliación del tercer carril de la Nacional 5 en el término de Móstoles, que ha trasladado los atascos hasta nuestro término municipal, pero que no nos ha solucionado nada».

Mientras, Ciudadanos ha iniciado también una ofensiva política para frenar los planes de Ahora Madrid sobre la A-5 tanto en los ayuntamientos en los que gobierna, como Arroyomolinos, como en otros en los que se encuentra en la oposición. Así, presentará una moción en los consistorios afectados en los que se exige al Ayuntamiento de Madrid que paralice la implantación de los semáforos hasta que se elabore un plan coordinado con el resto de administraciones. Así propone: facilitar el acceso al futuro carril bus-VAO de la A-5 desde los municipios afectados, construir aparcamientos disuasorios en el eje de la A-5 y ampliar el de Cuatro Vientos (que tiene conexión con Metro y Cercanías), conectar estos parking disuasorios con Cuatro Vientos y Príncipe Pío mediante autobuses lanzadera, solicitar el uso gratuito de la radial R-5 para vehículos de transporte público, alta ocupación y «cero emisiones» y elaborar un estudio sobre el impacto de los semáforos en la calidad del aire. Además, tiene previsto llevar a la asamblea una proposición no de ley para abordar esta cuestión.

Otros alcaldes, como el de Boadilla, otro de los municipios afectados, también ven con indignación los cambios previstos. «El Gobierno de Ahora Madrid no sólo tiene colapsada la capital, sino que también pretende bloquear la movilidad y el transporte de todos los vecinos de los municipios de alrededor, con los que no ha contado. Podemos está poniendo fronteras. Hay que mejorar la calidad del aire, pero sin fastidiar la movilidad y el transporte», dijo Antonio González Terol.

La portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que «los vecinos del sur de Madrid ya no aguantan más y cada vez están más cansados y hartos de las políticas de Podemos y PSOE en Madrid. Se toman medidas de forma caprichosa y autoritaria, creen que todas las personas pueden ir al trabajo en patinete. ¿De qué lado está el PSOE, de los currantes o de las medidas caprichosas de algunos concejales?».