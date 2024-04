La foto del hijo de Rafa Nadal y su mujer en el tenis de la que todo el mundo habla

Rafael Nadal, que inició con un contundente triunfo su vigésima participación en el Masters 1000 de Madrid, mantuvo el discurso prudente de los últimos días, subrayó que la victoria ante Darwin Blanch no ha supuesto cambio alguno y que prefiere ir paso a paso porque "hace tres semanas" no sabía si podría volver a jugar un partido oficial.

"No me afecta ganar o perder es parte del día a día. Lo que cuesta es salir y salir a tope, hasta el final. Hoy tengo que ir con un poquito más de cuidado y para alguien que entiende el deporte como yo, ir a tope, al máximo sea cual sea las posibilidades, es difícil. Tengo la experiencia, aceptado el momento en el que estoy y convivo con ellos intentando cada día dar un poquito más y en eso estoy sin ningún tipo de dramas ni nada. No hablo en el sentido negativo. Al revés. Hace tres semanas no sabía si podía jugar un partido oficial. Ahora llevo dos seguidas y estoy contento. Las cosas cambian rápido y estoy aquí", indicó.

La Caja Mágica esperaba ansiosa a ver a uno de sus ídolos, sino el mayor, aún más seguramente tras sus palabras en la previa de la más que probable "última vez" en la capital y el hecho de que las emociones que ha vivido en este escenario habían prevalecido sobre su nivel y las sensaciones que tenía.

El encuentro tampoco pudo servir de mucho probablemente para el cinco veces ganador del torneo, que apenas se encontró con situaciones problemáticas a lo largo de la hora escasa que duró el partido. Blanch, de 16 años, demostró que le queda mucho camino por recorrer y tampoco ofreció la resistencia que se podía atisbar de una oportunidad como la que tenía enfrente, quizá atenazado por los normales nervios.

Nada ha cambiado para el balear a pesar de su contundente triunfo ante el joven Blanch. "No soy resultadista. Soy realista con lo que ocurre realmente. Hay que ser honesto, he jugado con un jugador con un gran potencial pero que ha cometido muchos errores. Tiene mucho futuro pero comete errores. Ha durado el partido una hora y no cambia mi perspectiva de París. No voy a tomar ninguna decisión aquí, la voy a tomar después de Roma. Voy a seguir mi camino, si llego, llego y si no, no. No voy a jugar en París si no tengo la sensación de que puedo competir. Es lógico, no quiero sentir según de qué manera en un torneo que ha sido tan importante para mi".

Madrid está entregado a Rafa Nadal. Su primer partido en el Masters 1.000 de la capital de España ha dejado el cariño del público y también la imagen del torneo, con su hijo y Xisca, su mujer, viéndo cómo juega Rafa Nadal.

Ahora, Rafa Nadal juega el sábado. El tenista español aseguró que "jugando en casa pueden pasar cosas", pero ve complicado ganar Alex de Miñaur, su próximo rival. "Sí me sorprenderia, pero tampoco es algo que me preocupe mucho, lo único que me cambia a nivel emocional es jugar otro día más en Madrid, a nivel deportivo no me genera nada ganar o perder", apuntó.

"El sábado es otra oportunidad de probarme tenísticamente ante un gran rival que me pone las cosas difíciles y regala muy poco, lo que en el momento en el que estoy se hace más difícil. En Barcelona jugué un set en el que estuve bien, pero para ganar se necesita de tiempo y de un esfuerzo físico en la mayoría de puntos", añadió Nadal.