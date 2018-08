Temor a la llegada de la avispa asiática

Tras las imágenes de los grandes nidos que hay en varias zonas del norte de España y la muerte de un hombre de 44 años en Galicia después de sufrir la picadura de la avispa asiática –o velutina–, la intranquilidad se ha trasladado a la capital. Desde el 112 han notado un incremento en las llamadas para pedir información sobre el problema. «La gente está alarmada por todo lo que ha sucedido en el norte de España, pero no hemos tenido que intervenir en ningún caso», puntualizan.

Los avistamientos de avispas de hasta cuatro centímetros han alertado a los ciudadanos aunque, por el momento, no hay constancia de la presencia de este peligroso insecto en la capital. A través de la redes, la Comunidad, con la colaboración de los agentes forestales, invita a llamar al 112 si se encuentran con algún avispero que pueda suponer una amenaza. Asimismo, informó a los ciudadanos a través de las redes de las diferentes avispas que habitan en Madrid, con el objetivo de reducir la preocupación que provoca la llegada de este exótico insecto.

De momento, las únicas avispas que habitan en la capital son el avispón europeo, la común –más pequeña que el resto– y la mamut, que puede medir hasta 5 centímetros. A pesar de su tamaño, como aseguran desde el 112 de la Comunidad, «son más solitarias que el resto de himenópteros, lo que las hace menos peligrosas».

La avispa asiática que tanto pánico esta creando mide unos tres centímetros, tiene el tórax negro, el abdomen oscuro con una franja amarilla, al igual que sus patas, que presentan el mismo color. Sus nidos son de mayor tamaño y sus colonias más numerosas. Por lo general, los crean en la parte más alta de los árboles, a diferencia de los de la avispa europea, que suelen estar o en huecos de árboles o en el suelo y se asemejan a cestos de mimbre.

El jefe de Área de Flora y Fauna de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad, Pepe Lara, explica que en la capital no hay alarma, pero sí «estamos en constante prevención, analizando las muestras de cualquier ciudadano que crea que vea este insecto». Asegura que trabajan «con los agentes forestales, los agentes de la Guardia Civil del Seprona y los servicios de sanidad. En el momento en el que llega algún tipo de muestra, se analiza».

En la región hay avispones grandes que se asemejan, pero no es la temida avispa asiática. Aún así, es conveniente tomar precauciones. Si se coge alguna, es idóneo ponerse guantes de cuero, introducirla en un recipiente y llevarla a los agentes de la autoridad, que se pondrán en contacto con la administración pertinente para que los técnicos especializados la estudien. Desde la Consejería de Medio Ambiente tranquilizam a los ciudadanos: en Madrid es muy difícil ver alguno de estos especímenes, puede haber casos aislados, pero todos los ejemplos que han estudiado han dado resultado negativo.

La entomóloga Charo Melero, asesora científica del gobierno regional, explica que, «en principio, no existe este tipo de insecto en Madrid. Pero al no tener enemigos naturales, es posible que esta avispa invasiva acabe llegando a la capital». No obstante, llama a la calma: «Nos da miedo lo desconocido. El problema de la avispa velutina es que es más grande y por lo tanto tiene más veneno. Lo verdaderamente preocupante es si eres alérgico».