Los votos en contra de los cuatro diputados de VOX en la Asamblea Regional de Murcia han tumbado la posibilidad del candidato del PP, Fernando López Miras, de ser investido en segunda votación como presidente de la Comunidad.

El candidato del PP para presidir la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, no ha conseguido la mayoría simple (más 'síes' que 'noes') necesaria en la segunda votación para ser investido presidente de la Comunidad. Solo ha contado con 22 votos a favor, del PP y Ciudadanos, y 23 en contra, correspondientes a PSOE, VOX y Grupo Mixto.

Al no salir investido, el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, iniciará nuevamente un proceso de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato.

Previamente, durante su intervención, el portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, ha asegurado que “hoy vamos a salir de aquí sin poder formar un Gobierno, pero quiero que sepan que vamos a tenerlo pronto”.

Liarte ha alabado hoy a los diputados de Ciudadanos en la región y ha asegurado que hay una coincidencia programática con PP y Cs del 95%, pero “el obstáculo principal lo encontramos en el eje París-Madrid”, culpando así a la dirección nacional del partido naranja de la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

Previamente, el candidato a presidir la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, había apelado a la "generosidad y esfuerzo" de VOX para que los cuatro diputados de este grupo permitiesen su investidura. López Miras, que ha afirmado que les necesita para conseguir ser investido presidente, ha manifestado que "no les pide un cheque en blanco", sino que a cambio de una abstención en la votación de esta tarde, les ofrece un "compromiso firme y público" de que las propuestas de VOX se "van a cumplir" si él llega al Gobierno regional.

"Todas sus propuestas son legales, constitucionales, ninguna supone la eliminación de derechos ni libertades individuales y son bastante razonables", ha asegurado desde la tribuna. En ese sentido ha recordado que el proyecto de gobierno que presenta incluye las 72 medidas pactadas con Ciudadanos "y el compromiso de desarrollar las medidas que ha propuesto VOX porque son legales, se atienen a la Constitución y no suponen recorte de libertades individuales".

Esta mañana, Luis Gestoso daba por rotas las negociaciones. El negociador de Vox a las 14:00 horas, tras cinco horas de reunión y tras llegar a los puntos “más delicados”, acusaba a la dirección nacional de Cs de haber dicho que, en Murcia, “se estaban tomando un café”, algo que no ha sentado bien a los de Abascal.

“Estábamos avanzando positivamente y llegando a un buen acuerdo, ya que se estaba acordando un documento programático bueno para la investidura, pero nos han comentado que Villegas y Girauta han manifestado que estábamos haciendo un paripé. No nos van a tomar más el pelo y no vamos a dar ningún cheque en blanco”.

Miguel Garaulet (Cs) ha asegurado que el 85 por ciento del acuerdo entre PP y Cs cumplía con las expectativas de Vox, lo que favorecería que apoyaran la investidura. “Hemos venido a explicárselo, a establecer un diálogo y a cerciorarnos de que mucho de lo que piden está en el acuerdo ya. Se sentían ofendidos por no habernos sentado con ellos antes y ya lo hemos hecho. Hemos escuchado sus posicionamientos, pero no íbamos a firmar un acuerdo a tres”.

Garaulet ha dicho que los votantes no entenderán que Vox no apoye al PP, que la Región de Murcia no puede estar más tiempo sin Gobierno. “Es importante saber que otro ‘no’ hoy sería volver a quedarnos sin Gobierno. Ellos tendrán que explicar por qué no lo han apoyado”.

Además, inquirido sobre si se sentaría a negociar un gobierno con el PSOE, apuntó que no hablarán con otro partido hasta que no se resuelva esta situación.

Sobre si Vox les han pedido entrar en el Ejecutivo murciano, ha reiterado que ellos solo han venido a hablar del programa.