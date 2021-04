ONCE: comprobar resultado del Cupón Diario de hoy, martes 27 de abril de 2021

El número premiado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 27 de abril de 2021, ha sido el 15.314, La Paga, el 37.

El Cupón Diario de la ONCE reparte 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras y si también aciertas La Paga, podrás ganar hasta 3.000 euros al mes durante 25 años. También reparte 110 premios de 500 euros al número anterior o posterior del primer premio y 495 premios de 200 euros a las 4 últimas cifras, entre otros premios.

Este sorteo se celebra de lunes a jueves y para obtener el número premiado, se extraen un total de cinco cifras que corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. De este modo, se da a conocer cuál es el número ganador.

La emisión total del sorteo Cupón Diario de la ONCE comprende un total de 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 55.

Para poder participar en el sorteo, hay que comprar un décimo de forma física, adquiriéndolo en alguno de los puestos oficiales de la ONCE, o de forma telemática, a través de su página web. No es necesario jugar el Cupón Diario del sorteo más cercano. Es posible elegir una fecha concreta, así como el número o terminación que deseemos. En los puntos de venta físicos la terminación estará sujeta a la disponibilidad del vendedor, per en JuegosONCE se puede seleccionar el número favorito e, incluso, comprobar cuáles son las terminaciones más repetidas

En su web podrás seleccionar el número con el que deseas participar en el sorteo o escoger un número aleatorio. Cada participación para el Cupón Diario de la ONCE tiene un coste de 1,50 euros y por 0,50 euros más podrás jugar a La Paga.

La ONCE y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) son los únicos operadores autorizados para la comercialización de loterías en España. En el caso de la ONCE, los sorteos son una forma de financiar la labor social de la organización. En total destina el 3% de los ingresos brutos de las loterías a la Fundación ONCE, que es el “instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida”.

Gracias a los ingresos obtenidos por los juegos de azar, la fundación ha generado más de 80.000 empleos para personas con discapacidad, ha dado formación a más de 100.000 personas y ha apoyado más de 33.700 proyectos.

El Cupón Diario reparte premios de lunes a jueves, pero la ONCE cuenta con otros sorteos a lo largo de toda la semana, como el Cuponazo, el Sueldazo del fin de semana, Euro Jackpot, SuperONCE, Triplex y Mi Día.

