¿Tu décimo de lotería acaba en estos números? Si es así, tienes más posibilidades de que te toque el Gordo

En algún momento de la vida, prácticamente todos hemos probado suerte en algún juego de azar. De hecho, diversos estudios apuntan a que ocho de cada diez españoles de entre 18 y 75 años participan al menos una vez al año en este tipo de juegos. Esta estadística refleja el interés que despiertan los sorteos, ya sea por premios pequeños o por recompensas millonarias. Y, si hablamos de sueños compartidos, ¿cuántas veces has imaginado llevarte el Gordo de Navidad?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebrará, como ya es tradición, el próximo 22 de diciembre. A primera hora, millones de personas estarán pendientes de la televisión con la esperanza de que la suerte les brinde un premio que alivie su economía.

El sorteo reparte una gran cantidad de premios: 1.794 de mil euros (la tradicional pedrea), ocho quintos premios de 6.000 euros, dos cuartos de 20.000 euros, un tercer premio de 50.000 euros, un segundo de 250.000 euros y, por supuesto, el ansiado primer premio, conocido como El Gordo, con 400.000 euros por décimo.

Las terminaciones más comunes del Gordo de Navidad

Acertar la combinación ganadora es casi imposible para cualquiera, salvo para Stefen Mandel, un matemático que llegó a llevarse la lotería en 14 ocasiones gracias a un sistema propio, hasta el punto de que varios países modificaron sus normativas para evitarlo. Para el resto, el sorteo no deja de ser un juego de azar y una tradición navideña tan arraigada como comer las uvas en Nochevieja.

Desde 1812, cuando se celebró por primera vez, se han realizado 214 sorteos. Según las estadísticas históricas de las terminaciones del primer premio:

En la decena de millar, el 0 ha salido 65 veces.

En la unidad de millar, el número más repetido es el 3 (30 veces).

En la centena, ha predominado el 6 (29 veces).

En la decena, el 9 (28 veces).

En la unidad, el 5 (32 veces).

Si combinamos estos datos, el número que en 2025 sería más probable desde un punto de vista estadístico sería el 03695. Si, en lugar de los más repetidos, utilizamos los segundos en frecuencia, el resultado sería el 12556. Los únicos números que han resultado premiados dos veces en la historia son el 20297 (en 1903 y 1906) y el 15.640 (en 1956 y 1978).

Ciudades con más premios del Gordo de Navidad

Otra de las creencias más extendidas entre los jugadores consiste en comprar décimos en lugares donde ya ha caído el Gordo en anteriores ediciones. Madrid encabeza este ranking, con 83 veces que ha repartido el primer premio —la última en 2023, con el número 88008, que dejó 4 millones de euros muy repartidos—. Le sigue Barcelona, que ha alcanzado más de 40 ocasiones. En el top 5 también figuran Sevilla, Bilbao y Valencia.