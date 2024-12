Estas son las tres terminaciones más premiadas de la historia de la Lotería de Navidad

Todo el mundo que participa en la Lotería de Navidad tiene la potestad de decidir el número que le otorgará la gloria eterna o la dura vuelta a la realidad. Cada uno se busca sus mañas para encontrar ese bien tan preciado como es la suerte, esta representada a modo de Premio, 'El Gordo' a poder ser. Por tanto es lícito preguntarse cuáles son los métodos que emplean estas personas para, de alguna manera, poder replicarlos. Sin embargo hay que esclarecer que no hay una verdad absoluta con respecto a este tema. Nadie sabe como se gana el Sorteo Extraordinario, se gana y ya está.

Llegada esta época del año, la ilusión y la esperanza se entrelazan para reunir a familias y amigos, incluso a aquellos que llevaban sin verse un largo periodo de tiempo, por lo menos desde las últimas Navidades. La celebración del acontecimiento de la Lotería de Navidad es la fiel representación de lo que simboliza esta fiesta. En realidad nada importa tanto como el buen gesto de compartir lo propio con el prójimo. La felicidad empleada como medio para propagarla, nada como saber que uno es feliz para repartir este sentimiento con sus coetáneos.

Por el contrario, no hay que olvidar que a veces es imposible encontrar algo de luz en esta terrible pugna por sobrevivir para aquellos que no tienen a nadie en sus vidas. Aunque a grandes rasgos, este es el primer mensaje que se representa en el anuncio de la Lotería de Navidad. En este caso, Julián, nuestro protagonista, se queda solo en un mundo que parece abandonarlo. Sus vecinos se retiran a la gran ciudad mientras su pueblo queda devastado por la soledad. Para ello se refugia en una última esperanza, un décimo. Aunque la suerte no corre de su lado con el cartón, la gente se vuelca con su causa y, claro, el pueblo acaba lleno de gente, de vida.

¿Cuáles son las terminaciones más y menos ganadoras de la lotería de Navidad?

Para todos aquellos curiosos que no cesan en su incansable intento por hacerse con el Premio, la respuesta que recibe esta pregunta es más que interesante. Sobre todo si estos números se comparan con los menos premiados, la diferencia es claramente notable. Es por eso pertinente destacar la cifra número 5, la más ganadora. Hasta un total de 32 ocasiones se ha impuesto al resto de terminaciones. Sin embargo, algunos números como el 25 nunca han sido premiados. En el segundo y el tercer puesto, tenemos un empate técnico, el 4 y el 6, con una suma de 27 años ganando.

En el otro lado de la balanza se encuentran los tres menos ganadores. El 1, en el primer puesto de esta lista obviamente, con tan solo ocho ocasiones. A este le preceden el 2 y el 9. Por tanto, la tendencia que existe a raíz de lo comentado es que los números céntricos tienen una mayor capacidad de atraer la victoria. Mientras que los más alejados de estos causan el efecto adverso.

¿Alguna combinación se ha repetido como ganadora a lo largo de la historia?

Pues son dos las que han conseguido replicar su triunfo en los 213 años de historia del Sorteo Extraordinario. El primero de ellos es el número 15.640, en los años 1956 y 1978, más de 20 años después. La otra combinación que encabeza esta lista separan los dos premios en más de un siglo. La cifra es el número 20.297 en el año 1903, por primera vez, y en el 2006. Si nos fijamos en sus terminaciones, no son las esperadas lo cuál confirma lo predicho, y es que los datos son datos, nada más que eso. Aunque solo por si acaso, el 5 como terminación nunca es una mala opción.