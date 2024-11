Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2024 grabado en Vigo: "Yo también comparto con Julián"

El próximo domingo 22 de diciembre se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, como cada año, en el Teatro Real de Madrid. Este acontecimiento capta la atención de todos los focos y reúne a familias y amigos de todos los rincones de España en una fecha en la que lo más importante es compartir. Asimismo, la piedra angular de toda esta amalgama de emociones reside en la certeza de que "no hay mayor suerte que la de tenernos", puesto que, en esta fábrica de sueños no existen límites ni barreras que pongan límite a nuestra imaginación.

En este sentido, el anuncio de la Lotería de Navidad sabe reunir las bases y principios de este evento desde la convicción del audiovisual y su verdad intrínseca. Es por eso que este spot publicitario es el más esperado del año y uno de los asuntos primordiales de la sobremesa de las comidas navideñas. Esta pieza abarca la sensibilidad de lo cotidiano y la valía de estar juntos en una época del año que se presta para la ocasión. La nueva edición de esta campaña ha sido presentada en la Real Casa de la Moneda por el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, que ha esclarecido los detalles en una rueda de prensa.

"Todos compartimos con Julián", el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad 2024

En este caso, y con la España vaciada jugando un papel protagónico, nos cruzamos con la vida de Julián, uno de los últimos supervivientes de un pequeño pueblo, cerca de Vigo, que en la primera escena se despide del que hasta entonces era su vecino. Durante su travesía de camino a comprar el décimo de Lotería, una reportera le entrevista con el objeto de saber con quién va a compartir Julián su boleto. La respuesta es clara: "No lo sé, no tengo con quien hablar". En este preciso momento el video comienza a viralizarse y es entonces cuando todo el país se vuelca con nuestro protagonista.

El día del sorteo, a Julián no le toca, claro. Sin embargo, cuando enciende el televisor se lleva la sorpresa de que los ganadores del premio han decidido compartirlo con él. Ante este hecho Julián no puede contener las lágrimas, la emoción es pura, y, finalmente, acaba con un plano del bar del pueblo lleno, importancia a lo importante. Esta nueva entrega nos muestra la relevancia de ayudar al prójimo como si de un conocido se tratase porque el mayor triunfo no es el dinero sino compartirlo. "A través de Julián lo que queremos es contar la historia de todo un país y como es capaz de organizarse para solventar el problema de una persona", han explicado los creadores del spot, fruto de la agencia Proximity Madrid.

¿Por qué son tan populares los anuncios de la Lotería de Navidad?

Este fenómeno se ha convertido en el pistoletazo de salida que, precisamente, indica la entrada de la Navidad en nuestro país. La campaña publicitaria ha evolucionado paulatinamente con el pasar de los años. Desde finales del siglo pasado, este evento cultural ha centrado el tiro en la memoria colectiva y la actualidad social de nuestro entorno utilizando el recuerdo de los mismos para engrandecer la cara positiva de nuestra historia, aquella que algunas veces se encuentra oculta.

Algo que ha agrandado su figura por la capacidad de empatizar y conmocionar atrapando el interés de amantes y detractores de estas fechas e incluso trasladando a estos últimos el sentimiento de la fiesta. Desde el famoso 'Calvo de la Lotería' hasta Justino, el primer anuncio animado, hoy por hoy forman parte del imaginario popular y cultural de nuestro país.

¿Cuánto cuesta el anuncio de la Lotería de Navidad?

En términos numéricos, la inversión que se lleva a cabo en la producción de este proyecto durante los últimos años oscila entre los 750.000 y los 800.000 euros, por lo que, se estima que en esta nueva entrega el presupuesto sea similar. No obstante esta suma monetaria se ha visto simplificada debido a que antes de la pandemia las cifras superaban con creces estos números llegando a la cima en el año 2012 con uno de los anuncios más recordados, "La Fábrica de Sueños". Esta cinta costo un total de 3,5 millones de euros constituyendo uno de los anuncios más costosos de la historia de la televisión.