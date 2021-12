¿Qué se puede hacer si se ha mojado un décimo de la Lotería de Navidad?

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es la encargada de la producción de décimos de la Lotería de Navidad. Y al igual que hace con los billetes de euro, los boletos de Apuestas y Loterías del Estado también se fabrican de un papel de altísima calidad. Pero esto no significa, en absoluto, que sea indestructible. Si nos olvidamos el billete en el bolsillo del pantalón y lo metemos a la lavadora (que es algo que sucede con demasiada frecuencia),... lo más probable es que se desintegre. Por eso, debemos actuar rápido.

A escasos días del Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, las ventas de décimos se disparan| Fuente: EFE/ Biel Aliño FOTO: Biel Aliño EFE

Si el billete ha estado muy expuesto, es bastante probable que haya quedado muy desmejorado o que, incluso, se hayan perdido algunos fragmentos por el camino. En este caso, lo que haremos será reunir con sumo cuidado todas las piezas, esperar a que se sequen y luego meterlas en una bolsa o en un sobre de plástico.

En cualquier administración de Loterías nos dirán cuál es el camino que debemos recorrer. Si el número premiado se reconoce a la perfección, no deberían ponernos ningún problema para cobrarlo; pero si el décimo ha quedado muy desmejorado, nos darán un formulario de solicitud de pago de premios para que lo rellenemos, y el boleto (o lo que quede de él) será enviado a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, donde verificarán si se puede cobrar el premio.

En el caso de que el décimo esté irreconocible, el encargado de determinar su legitimidad será la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde se realizará un informe para determinar si es válido o no. Si tenemos el visto bueno de cualquiera de estos organismos, podremos cobrar el premio. Pero, en el caso de que no logren verificar que la combinación del boleto es la que ha salido premiada, no podremos cobrarlo de ninguna manera... pero para que esto suceda, tiene que estar en muy mal estado.

Sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Madrid | Fotografía de archivo FOTO: Ayuntamiento de Madrid

Si el percance lo ha sufrido una participación en vez de un décimo, las probabilidades de cobrar el premio se reducen sustancialmente. Y además, el proceso es distinto, porque en este caso la responsabilidad de hacerse cargo del pago del premio no será Loterías y Apuestas del Estado, sino que será la organización o asociación que haya emitido nuestra participación. Y son ellos quienes delimitan sus propias reglas. Por eso, es a ellos a quién debemos trasladar nuestras demandas.

En cualquiera de los casos, lo mejor que podemos hacer es aprender la lección y ser más precavidos la próxima vez. Así, cuando volvamos a comprar un décimo de la Lotería de Navidad, lo guardaremos rápidamente en una funda de plástico, lo dejaremos en un cajón y no lo tocaremos hasta el día 22 de diciembre, cuando tiene lugar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.