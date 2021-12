¿Cuál es el último día para comprar Lotería de Navidad?

Lotería

Cada día que pasa está cada vez más cerca el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La venta de décimos ha estado abierta desde verano, concretamente desde el 8 de julio. Sin embargo, son muchos los que todavía no han comprado el suyo. De hecho, gran parte de ellos ni siquiera lo habrán comprado dos días antes del sorteo. Es posible que, al verse cara a cara con las largas filas que se han formado estas semanas frente a las administraciones, hayan decidido posponerlo una y otra vez. Y más este año, en el que se están retomando las cifras de venta de 2019 (previas a la pandemia del coronavirus).

Vista de la cola para comprar lotería de Navidad en Doña Manolita en la calle del Carmen en Madrid. EFE/ Juan Carlos Hidalgo FOTO: JUAN CARLOS HIDALGO EFE

Por suerte para todos esos con tendencia a dejarlo todo para última hora, todavía queda bastante tiempo. Concretamente, hasta el sábado 21 de diciembre, un día antes de que los niños de San Ildefonso ocupen el Teatro Real de Madrid.

Los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado aguantarán casi hasta el último momento, pero a eso de las 9 de la noche (aunque depende de cada local), no les quedará otra que echar el cierre. Y si aún hay alguno que todavía no ha conseguido su décimo a esa ahora, tendrá la posibilidad de exprimir un poco más el tiempo y recurrir a Internet, que “echará el candado” una hora más tarde, a las 10 de la noche.

Loteros que venden el numero del día que salió elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Eso sí, llegando tan tarde, uno no se puede poner exquisito. Cada vez son menos los números disponibles, aunque esto no tiene demasiado importancia para aquellos que no son supersticiosos y para aquellos que no tienen predilección por ninguna combinación.

El último día para cobrar

Aunque parezca mentira, entre el 30 y el 70% de los premios pequeños nunca se reclama.... y eso que hay un plazo de tres meses para cobrarlo. Pero es lo que suele pasar, las cosas se van dejando para más tarde... y al final nunca se hacen. Por eso, es importante que si nos toca un premio, aunque este sea pequeño, apuntemos claramente una fecha en el calendario: el 22 de marzo. Ese es el último día en el que se podrán cobrar los premios de la Lotería de Navidad.