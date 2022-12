Cosas que no debes o deberías hacer si te toca la Lotería de Navidad

Es normal estar en una nube de euforia cuando descubres que te ha tocado la lotería, y correr a contárselo a todo el mundo es la reacción más normal. Sin embargo, presumir del premio que has conseguido tiene sus consecuencias , no solo aparecerán familiares que ni conoces, también podrían tensarse las relaciones con nuestros parientes más cercanos. Aunque más peligroso aún es hacer pública nuestra identidad .

La mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a manejar unas cantidades de dinero tan altas, por tanto, es importante no precipitarnos y evitar el malgasto. El dinero del premio no es infinito y debemos ponernos límites, como siempre hemos hecho.