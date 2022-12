Lotería de Navidad: estas son las tres estafas más comunes con los décimos

La Navidad está ya a la vuelta de la esquina y en menos de un mes dará comienzo una de las épocas más mágicas del año para muchos ciudadanos alrededor del mundo. El 22 de diciembre está marcado en rojo en el calendario de muchos españoles, día que forma parte de la tradición navideña de nuestro país, en el que la ilusión y la buena suerte se puede respirar en el ambiente, ya que es cuando se celebra el famoso sorteo de la Lotería de Navidad desde hace ya más de 200 años.

Tal es la relevancia de este sorteo, que no es de extrañar que en las administraciones de lotería se generen largas colas para comprar un décimo y ver si este año les acompaña la suerte. No obstante, en esta fecha tan mágica también aparecen los delincuentes con el objetivo de robar dinero a aquellos más ingenuos. Es por ello que desde la Asociación Usuarios Financieros (Austin) alertan a los ciudadanos sobre las tres estafas más comunes que pueden producirse con los décimos de la lotería para no caer en ellas.

Décimos falsos

Una de las primeras estafas se produce a la hora de comprar los décimos. En este sentido, a día de hoy, cada vez existen más puntos de venta no autorizados tanto físicos como online. Es por ello que ante esta situación, los compradores deben tener “especial cuidado” y saber dónde adquieren el boleto para evitar que sea falso.

Para saber si un décimo es falso o no, la Policía Nacional advierte que los décimos “siempre” deben llevar el sello de la administración que lo emite, así como señalar que se trata de un fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado.

Justificante de pago

La persona que tenga el décimo premiado será la que puede reclamar el dinero, aunque en el caso de que no lo tenga en su poder, la única forma de poder reclamarlo es con el justificante de pago. En el caso de que se compre este boleto en establecimientos oficiales físicos u online, se recibirá un justificante de pago de forma inmediata.

Si se comparte el décimo con un amigo o familiar, desde Asufin recomiendan que se guarde el justificante del medio de pago, hacer una fotocopia del boleto o incluso que se establezca por escrito quienes son los copropietarios del décimo o tener una copia del DNI de la persona que lo guarda.

Pagos adicionales

El precio de cada décimo de lotería viene fijado y es de 20 euros, por lo que si a la hora de comprarlo, te cobran algo más de esta cuantía, estás siendo estafado, ya que, sacar beneficios extra por la venta de estos décimos está prohibido. Las hermandades y las entidades sociales son las únicas que pueden cobrar más en concepto de donación. Además, los establecimientos podrán aumentar hasta 2 euros su precio, siempre y cuando cuenten con una previa autorización de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.