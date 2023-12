¿Cómo funciona un certificado de custodia de un décimo de la Lotería de Navidad?

Con el paso del tiempo, cada vez son más las personas que optan por comprar sus décimos por internet, aprovechando las ventajas que la tecnología puede ofrecer… y evitando las largas colas que se forman en las puertas de las administraciones de Lotería. Sin embargo, esta nueva forma de compra puede generar algunas dudas en los primerizos, especialmente en lo que al certificado de custodia de un décimo se refiere:

Las ventajas del décimo electrónico

Un certificado de custodia de un décimo de la Lotería de Navidad es un documento oficial que acredita la propiedad de un décimo que se ha comprado de manera digital. Este certificado, que se envía de forma electrónica al correo personal del comprador, es una prueba irrefutable, totalmente segura, de que ese décimo de lotería es tuyo, y solo tuyo. De esta manera, te aseguras de que nadie más pueda hacer una reclamación sobre ese décimo.

La venta de lotería de Navidad ha recuperado hasta mediados de noviembre los niveles prepandemia Kai Försterling EFE

La principal ventaja de este sistema es la seguridad. Al comprar un décimo de manera digital y optar por el certificado de custodia, el décimo se mantendrá en la administración de Lotería, donde estará protegido frente a cualquier eventualidad. Esto evita el riesgo de pérdida, así como el de robo o deterioro… problemas que tristemente son bastante frecuentes… pueden convertir la alegría de un premio en una auténtica pesadilla. Esta opción es especialmente ideal para aquellos que son algo despistados o que simplemente prefieren tener la garantía de que su décimo está a salvo.

Además de la seguridad, la compra digital a través de un certificado de custodia ofrece una gran comodidad. Rompe las barreras geográficas, permitiendo comprar el número deseado sin importar la distancia. Ya no es necesario hacer largas colas o desplazarse a otra ciudad para conseguir ese número de la suerte. Este sistema también ahorra tiempo y esfuerzo, permitiendo realizar la compra desde la comodidad del hogar o incluso desde el extranjero. Además, se evitan los gastos de envío, ya que el décimo no se envía físicamente, sino que queda resguardado en la administración de Lotería.

Es importante destacar que el certificado de custodia no cambia la naturaleza del décimo. Aunque la compra se realice de manera digital, el décimo sigue siendo tan real y tangible como siempre. La única diferencia es que no llegará a tus manos tras la compra, sino que se quedará a buen recaudo, reduciendo la posibilidad de accidentes. Sin embargo, a pesar de las claras ventajas que ofrece el certificado de custodia, es fundamental realizar la compra en un sitio autorizado. En internet existen infinidad de casos de fraudes, timos y falsificaciones y, por desgracia, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no está a salvo de ellos; por lo que es imprescindible asegurarse de que la web de compra sea segura.

¿Y si me toca?

Cuando llega el emocionante momento de cobrar tus premios, el proceso es bastante sencillo y directo. Si tienes la suerte de ganar un premio que es inferior a 2.000 euros, no tienes que preocuparte por nada. Este monto se depositará automáticamente en tu cuenta bancaria personal. Así de simple y sin complicaciones.

Décimos de lotería recién comprados, a 21 de diciembre 2022, Sevilla, (Andalucía, España). Andalucía con 485.638.400 euros es la segunda comunidad autónoma que más dinero jugará en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2022 María José López Europa Press

Ahora, si tu premio es superior a 2.000 euros, que sin duda sería una gran noticia, el proceso puede variar un poco. En este caso, la administración de la Lotería de Navidad, es decir, el lugar donde compraste tu décimo, te proporcionará instrucciones detalladas sobre cómo cobrar tu premio. Normalmente, este es un proceso muy sencillo y fácil de seguir.

Eso sí, tendrás que demostrar tu identidad para asegurarte de que el premio llegue a las manos correctas. Y si surgiese cualquier problema durante todo el proceso, recuerda que tienes a tu disposición un documento que prueba que eres el legítimo propietario de ese décimo de Lotería de Navidad y del premio que le acompaña.