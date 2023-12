¿Tengo que tributar a Hacienda la Lotería de Navidad si tengo varios premios que suman más de 40.000 euros?

Desde hace más de cien años, el 22 de diciembre es un día marcado en rojo en el calendario de muchos ciudadanos en nuestro país, ya que es cuando se celebra el esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Esta tradición navideña comenzó un 18 de diciembre de 1812, cuando tuvo lugar el primer sorteo, y desde entonces no ha parado de repartir premios a los más afortunados.

Los nervios, la ilusión y la necesidad de buena suerte acompañan un año más a todos aquellos que hacen largas colas en las administraciones de la lotería y compran un décimo con la esperanza de que la suerte juegue de su parte y algún premio caiga en sus manos. Y es que este año hay en juego 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que en 2022 y más posibilidades para que los españoles obtengan un buen "pellizco".

El “Gordo” o primer premio es el más importante del sorteo y está premiado con 400.000 euros por décimo, es decir, cuatro millones de euros la serie. Además de este, los premios se repartirán de la siguiente manera:

El segundo premio reparte 125.00 euros al décimo , es decir, 1.250.000 euros a la serie –compuesta por 10 décimos–.

, es decir, 1.250.000 euros a la serie –compuesta por 10 décimos–. El tercer premio está dotado con 50.000 euros por décimo , 500.000 euros a la serie.

, 500.000 euros a la serie. Los dos cuartos premios reparten 20.000 euros al décimo en el sorteo (200.000 euros a la serie).

en el sorteo (200.000 euros a la serie). Los ocho quintos premios están dotados con 6.000 euros el décimo , es decir, 60.000 euros a la serie.

, es decir, 60.000 euros a la serie. Las pedreas reparten premios de 100 euros por décimo , 1.000 la serie.

, 1.000 la serie. Los números anterior y posterior al primer premio están dotados con 2.000 euros por décimo.

por décimo. Los números anterior y posterior al segundo premio están dotados con 1.500 euros por décimo.

por décimo. Los números anterior y posterior al tercer premio están dotados con 960 euros por décimo.

por décimo. Las centenas del primer, segundo, tercer y cuarto premio están premiadas con 100 euros por décimo . Al igual que aquellos que tengan las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer premio.

. Al igual que aquellos que tengan las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer premio. El reintegro será 20 euros por décimo.

No obstante, los más afortunados no recibirán la cuantía íntegra del premio, ya que Hacienda también será premiada. Los premios de la lotería de más de 40.000 euros se gravaran con un impuesto del 20%. El ganador de el "Gordo" no recibirá 400.000 por el décimo premiado, sino que la cuantía será de 328.000 euros, mientras que Hacienda se quedará con 72.000 euros de cada décimo, debido al gravamen especial de los premios de loterías y apuestas. Los agraciados con el segundo premio –de 125.000 euros por décimo– deberán entregar a Hacienda 17.000 euros, quedándose con una cuantía que ascenderá a los 108.000 euros; y los ganadores del tercer premio –50.000 euros–, deberán pagar 10.000 euros. Por tanto, todos los premios, exceptuando el "Gordo", el segundo y tercer premio, estarán exentos de declarar, al no superar dicha cuantía.

Pero, ¿qué ocurre si se tienen varios premios que suman 40.000 euros? No será necesario pagar a Hacienda por ganar varias premios menores, ya que se tributan por separado y ninguno supera la barrera establecida.